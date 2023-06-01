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В конгрессе пригрозили ФБР разбирательством из-за документов о Байдене

Конгрессмен Комер: ФБР подтвердила наличие документов о коррупционной схеме с Байденом
ФБР отказывается передать конгрессменам секретный документ, который, как считают они, доказывает, что Байден причастен к незаконной схеме с участием иностранцев. В Белом доме эти подозрения назвали «политическими трюками»
Фото: Scott Olson / Getty Images
Фото: Scott Olson / Getty Images

ФБР подтвердило, что располагает документами, которые республиканцы связывают с возможной взяткой, которую президент США Джо Байден мог получить во время работы вице-президентом, сообщил в Twitter председатель комитета по надзору палаты представителей Джеймс Комер.

«Сегодня директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил существование формы FD-1023, которая связывает Джо Байдена с уголовной схемой взятки с иностранным лицом», — написал он.

Как сообщил Комер, ФБР отказалось передать эти документы комитету, несмотря на требование конгрессменов. Вместо этого Рэй предложил им лично ознакомиться с материалами в штаб-квартире ФБР.

Комер, в свою очередь, требует предоставить документы в палату представителей и в противном случае грозит предъявить обвинения ФБР в неуважении к конгрессу.

Как пишет CNN, ФБР использует форму FD-1023 для хранения информации, полученной из конфиденциальных источников. Обычно такая форма лишь документирует заявление осведомителя, но не содержит доказательств, что оно правдиво. Документ, о котором идет речь, был опубликован в числе документов ФБР, подлежащих рассекречиванию, но со значительными изъятиями — в нем была закрыта вся информация о фигурантах донесений и их источниках. Из оставшейся доступной информации следует, что документ датирован июнем 2018 года. Каких-либо деталей о содержании документа после многочисленных изъятий при рассекречивании в нем не осталось.

Комер утверждает, что в материале идет речь о том, что некий иностранец якобы заплатил $5 млн в обмен на принятие политических решений. По словам источников телеканала, ожидается, что ФБР покажет документ законодателям в ближайшие дни.

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В Белом доме подозрения Комера назвали «глупой шарадой» и «политическим трюком», направленными на «распространение тонких инсинуаций и лжи с целью нападения для нападок на президента». «Он [Комер] уже признал, что речь идет не о раскрытии фактов, а о попытке навредить рейтингу президента, поэтому остается единственный вопрос, как долго он будет тратить время, энергию и деньги налогоплательщиков на поддержку политически мотивированной погони за фактами, просто чтобы привлечь внимание СМИ», — заявил CNN представитель Белого дома Ян Сэмс.

Группа конгрессменов-республиканцев, в том числе Комер, направили открытое письмо Рэю и генпрокурору Меррику Гарланду с требование раскрыть документ о возможном участии Байдена в коррупционных схемах с участием иностранного гражданина, в начале мая. ФБР изначально отказывалось признать существование таких материалов. В ведомстве подчеркивали «важность защиты источников и методов, а также текущих расследований».

The New York Post со ссылкой на электронные письма с ноутбука сына американского лидера Хантера Байдена писала, что Джо Байден, будучи вице-президентом, помогал своему сыну вести бизнес на Украине. В одном из писем советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский просил Байдена-младшего подумать, как тот может воспользоваться своим влиянием для оказания помощи компании. Хантер Байден входил в совет директоров этой компании в 2014–2019 годах. Пост вице-президента США Байден-старший занимал с 2009 по 2017 год.

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Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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