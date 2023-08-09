branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 105,44 (-0,62) Инвестиции, 08 авг, 18:46 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 96,08 (-0,49) Инвестиции, 08 авг, 18:46
Почти 60% инвесторов заявили об ожиданиях ралли биткоина после халвинга Крипто, 17:46
Лидера клуба РПЛ унесли на носилках с поля во время матча Спорт, 17:44
В больнице умерла одна из пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде Общество, 17:42
Мятежники в Нигере обвинили Францию во вторжении в воздушное пространство Политика, 17:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:36
Минсельхоз предсказал снижение цен на мясо в России Экономика, 17:28
ESPN узнал об отстранении Мбаппе от игр ПСЖ из-за скандала с контрактом Спорт, 17:26
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Электробусы и клены: как в Москве снижают выбросы парниковых газов РБК и ДПиООС, 17:25
Как правильно ссориться: 8 советов психолога Pro, 17:24
Как предприятия усиливают тренд ESG-повестки РБК+, 17:15
Губернатор отвел 12 часов на разбор завалов в Сергиевом Посаде Политика, 17:14
Путин похвалил тверского губернатора за рост валового продукта региона Политика, 17:09
Крыши двух соседних многоквартирных домов загорелись в Курчатове. Видео Общество, 16:57
Минобороны сообщило об отражении шести атак ВСУ на купянском направлении Политика, 16:54
Политика ,  
0 

Путин учредил почетное звание для работников оборонки

Владимир Путин подписал указ о введении звания заслуженного сотрудника ОПК России
Звание могут присвоить за заслуги в создании современных образцов вооружения, выполнение заданий с опережением графика или вклад в политику государства в этой сфере
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В России введено почетное звание заслуженного работника оборонно-промышленного комплекса. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Согласно положению о новом звании, заслуженным работником ОПК могут стать сотрудники организаций комплекса и иные граждане, которые обеспечивают выполнение государственной программы вооружения и гособоронзаказа, разрабатывают и реализуют политику в сфере ОПК, военно-технического обеспечения обороны России и ее безопасности.

Для этого они должны иметь заслуги в разработке или создании современных образцов вооружения или военной техники, выполнить производственные задания с опережением графика или участвовать в разработке мер, направленных «на обеспечение устойчивого инновационного развития» ОПК.

Звание будут присваивать, «как правило», не ранее чем через 20 лет после начала профессиональной деятельности. Если речь идет о вредных или особо тяжелых условиях труда, то его могут дать и через 15 лет. Еще одним условием является наличие у работника ОПК отраслевых наград федеральных органов государственной власти, властей регионов России или госкорпораций.

В январе Путин пообещал решить вопрос с отсрочкой от службы в армии для граждан призывного возраста, занятых в оборонной промышленности. В марте Минпромторг передал Минобороны список конкретных востребованных сотрудников ОПК.

Кроме того, в феврале Путин предложил для сотрудников ОПК специальную программу льготного арендного жилья со ставкой «существенно ниже рыночной».

Читайте на РБК Pro
Почему рубль продолжает слабеть
Семейное образование в России: что это и как оно работает
Почему банки усложняют прием наличной валюты от россиян
«Я всегда засыпаю за 10 секунд»: как выстроил свою жизнь кофаундер PayPal
Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова
ОПК оборонная промышленность Владимир Путин
Материалы по теме
Медведев пообещал прочесть руководству ОПК телеграммы Сталина
Политика
В Госдуме предложили ввести льготную ипотеку для работников ОПК
Общество