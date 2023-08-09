Путин учредил почетное звание для работников оборонки

Звание могут присвоить за заслуги в создании современных образцов вооружения, выполнение заданий с опережением графика или вклад в политику государства в этой сфере

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В России введено почетное звание заслуженного работника оборонно-промышленного комплекса. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

Согласно положению о новом звании, заслуженным работником ОПК могут стать сотрудники организаций комплекса и иные граждане, которые обеспечивают выполнение государственной программы вооружения и гособоронзаказа, разрабатывают и реализуют политику в сфере ОПК, военно-технического обеспечения обороны России и ее безопасности.

Для этого они должны иметь заслуги в разработке или создании современных образцов вооружения или военной техники, выполнить производственные задания с опережением графика или участвовать в разработке мер, направленных «на обеспечение устойчивого инновационного развития» ОПК.

Звание будут присваивать, «как правило», не ранее чем через 20 лет после начала профессиональной деятельности. Если речь идет о вредных или особо тяжелых условиях труда, то его могут дать и через 15 лет. Еще одним условием является наличие у работника ОПК отраслевых наград федеральных органов государственной власти, властей регионов России или госкорпораций.

В январе Путин пообещал решить вопрос с отсрочкой от службы в армии для граждан призывного возраста, занятых в оборонной промышленности. В марте Минпромторг передал Минобороны список конкретных востребованных сотрудников ОПК.

Кроме того, в феврале Путин предложил для сотрудников ОПК специальную программу льготного арендного жилья со ставкой «существенно ниже рыночной».