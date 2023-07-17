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Россиянам разрешили получать звание профессора через «Госуслуги»

Минобрнауки: вузы смогут оформлять ученые звания доцента и профессора через «Госуслуги»
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Минобрнауки разрешило подавать заявления на присвоение ученых званий профессора и доцента через портал «Госуслуги». Вузы и научные организации смогут оформить документы онлайн и переслать их в министерство.

В ведомстве сообщили, что нововведение призвано упростить процедуру подачи заявки: количество обязательных документов уменьшится до 85%, а срок предоставления услуги сократится до пяти месяцев (сейчас он составляет полгода). Заявителям не надо будет заполнять карточки аттестационного дела в федеральной информационной системе государственной научной аттестации (ФИС ГНА).

Минобрнауки пообещало, что рассматривать электронные документы будет «с такой же тщательностью, как и при подаче на бумажном носителе».

В министерстве отметили, что возможность подать документы в традиционной форме сохранится: вуз или научная организация по-прежнему могут заполнить форму в ФИС ГНА.

Критериями для присвоения ученого звания профессора являются в том числе наличие не менее пяти лет стажа педагогической работы по указанной в аттестационном деле специальности; ведение педагогической деятельности не менее чем на 0,25 ставки в организации, которая представила его к присвоению ученого звания; опубликованные учебные издания и научные труды и т.д. Для доцентов требования аналогичны либо в меньшем объеме.

Теги
Минобрнауки вузы Госуслуги наука профессор доцент
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