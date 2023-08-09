Украинский посол назвал отношения России и Китая браком по расчету

Украинский посол Павел Рябикин считает, что Россия становится «сырьевым придатком» и «младшим партнером» КНР. Владимир Путин в марте говорил, что партнерство с Китаем основано на взаимном доверии и уважении интересов

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Россия не только политический партнер для Китая, она также играет для него роль «источника ресурсов», заявил посол Украины в Пекине Павел Рябикин.

«Фактически отношения Москвы с Пекином являются «браком по расчету», в котором Россия превращается в китайский сырьевой придаток», — сказал он накануне в интервью «РБК-Украина». Агентство Bloomberg обратило на эти слова внимание 9 августа.

По мнению дипломата, Россия становится «младшим партнером» Китая; она обеспокоена, что Пекин может вытеснить Москву из «традиционных регионов российского влияния», прежде всего Центральной Азии. Также, утверждает Рябикин, в Москве вызывает озабоченность перспектива «ползучей аннексии российского Дальнего Востока, Забайкалья и Сибири».

Что касается отношений КНР с Украиной, по словам Рябикина, Киеву и Пекину «есть о чем говорить». Ключевая тема — установление мира на Украине, «в Европе и во всем мире», потом идут торговля, гуманитарное и культурное сотрудничество, сказал посол. Он объявил, что украинский президент Владимир Зеленский открыт для коммуникации и готов встретиться с главой Китая Си Цзиньпином, если тот изъявит желание.

В китайском МИДе пока не комментировали заявление Рябикина. Комментарий дипломата прозвучал на фоне роста импорта российских энергоресурсов в Китай, пишет Bloomberg. По данным китайской таможни, представленным накануне, в 2022 году импорт российской нефти в страну вырос на 8,2% и составил 86,24 млн т, а сжиженного газа — на 44%, до 6,5 млн т. В марте Bloomberg писал, что после ввода российских войск на Украину объем поставок энергоносителей из России в КНР, включая сырую нефть и нефтепродукты, уголь и природный газ, в денежном эквиваленте вырос до $88 млрд; годом ранее он составлял $57 млрд.

Накануне глава МИД Китая Ван И поговорил по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым. Китайский дипломат заявил, что две страны являются «надежными и заслуживающими доверия близкими друзьями и хорошими партнерами». Разговор состоялся вскоре после саммита в Джидде, посвященном урегулированию на Украине (в нем принял участие Китай, но не было российской стороны), а также претензий Пекина из-за инцидента с китайскими туристами на российско-казахстанской границе. Китайское посольство сообщило, что их не пустили в Россию, из-за чего дипломаты обратились в МИД, ФСБ и к пограничникам. В Москве выразили уверенность, что случай не скажется на отношениях двух стран, так как находится «вне политического контекста».

МИД России заявил, что в отношениях с Китаем «все идет хорошо и с большими перспективами». После беседы Лаврова с Ваном И в ведомстве сообщили, что разговор подтвердил «единство или широкое созвучие подходов Москвы и Пекина к мировым делам». В Кремле отмечали, что у России были амбициозные планы по развитию сотрудничества с Китаем «еще до того, как произошло обрушение наших отношений с Западом».

Президент Владимир Путин после визита в Россию Си Цзиньпина в марте отметил «особый характер» партнерства двух стран, которое строится на взаимном доверии, уважении суверенитета и интересов друг друга.