Киев назвал возможный срок вступления в НАТО

Власти Украины ожидают, что конфликт завершится к следующему лету, а на саммите НАТО в том же году будет утверждено вступление в альянс. Кремль называет недопущение Киева в НАТО одной из задач Москвы

Алексей Резников (Фото: Reuters)

Украину могут принять в НАТО на саммите в 2024 году, в котором альянсу исполнится 75 лет, заявил CNN министр обороны страны Алексей Резников.

«Кто знает, может быть, это будет очень важный день для Украины. Это всего лишь мой прогноз», — сказал глава украинского Минобороны.

Он снова признал, что присоединиться к альянсу получится лишь после завершения конфликта, поскольку до этого времени «нет возможности единогласно проголосовать». Резников утвердительно ответил на вопрос, ожидает ли он завершения боев к следующему лету.

Министр также прокомментировал отказ Белого дома дать гарантии приема Украины в НАТО сразу после окончания конфликта. По его словам, необходимости в этом нет, поскольку Киев получит «упорядоченный процесс приема, а тем временем продолжит работу над необходимыми реформами».

Предыдущий саммит НАТО прошел в Вильнюсе в середине июля. Власти Украины требовали дать четкий сигнал по атлантической интеграции для страны. Государства — члены подтвердили решимость упростить процедуру вступления в альянс для Украины. Для Киева отменят первый этап процесса вступления и не будут обязывать ее выполнять план действий по подготовке к членству. В то же время там отказались назвать конкретные сроки вступления страны в альянс, подчеркнув, что это будет возможно только по завершении конфликта. Также в НАТО утвердили создание Совета Украина — НАТО со статусом равного партнера для Киева. «Будущее Украины в НАТО. Это то, о чем договорились. Это не обсуждается», — подчеркивали в Белом доме.

Германия, хотя и публично выступала за внесение изменений в коммюнике по итогам саммита НАТО в Вильнюсе, на самом деле была главным лоббистом невнесения фраз о возможном членстве Украины в альянсе, выяснил Newsweek. Украинский вице-премьер Ольга Стефанишина в разговоре с Newsweek отметила, одно из государств создавало новые и неясные условия для членства Украины в НАТО.



Москва не раз требовала от стран НАТО отказа от продвижения альянса на восток, в том числе за счет Украины. В Кремле заявляли, что недопущение Киева в НАТО остается одной из целей военных действий, начатых в феврале 2022 года. Расширение НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам президент Владимир Путин называл фундаментальной угрозой для России.