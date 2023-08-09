Власти Белоруссии отказались раскрыть данные о числе «раскаявшихся»

Генпрокуратура Белоруссии отказалась раскрыть актуальные данные о результатах работы комиссии по возвращению причастных к протестам 2020 года белорусов из-за рубежа. В апреле ведомство сообщало о 60 обращениях от них

Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Власти Белоруссии не раскрывают информацию о том, сколько граждан республики решили вернуться из-за рубежа после протестов 2020 года и подали на это заявки в специально созданную комиссию. Это следует из ответа белорусской Генпрокуратуры на запрос РБК о том, сколько обращений поступило в комиссию после ее учреждения, сколько человек уже вернулись в рамках такого механизма и могут вернуться, не опасаясь преследования, а также сколько уголовных дел было прекращено в этом контексте.

«Запрашиваемая вами информация относится к категории, распространение которой в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах ограничено. Учитывая вышеизложенное, направить в ваш адрес запрашиваемые сведения не представляется возможным», — говорится в ответе главы управления Генпрокуратуры Белоруссии по работе со СМИ Анжелики Курчак. Она отметила, что «общедоступная информация о деятельности комиссии регулярно публикуется на официальных интернет-ресурсах» ведомства.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались сразу после проведения президентских выборов 9 августа 2020 года. Они вылились в жесткие столкновения с силами правопорядка, которые применяли для подавления протестов светошумовые гранаты, резиновые пули, спецтехнику. Евросоюз и еще несколько стран не признали результаты выборов и победу президента Александра Лукашенко. Сам он неоднократно заявлял, что протесты инспирированы из-за рубежа.

Комиссия по работе с белорусами, которые уехали за рубеж и хотели бы вернуться и которым вменяются правонарушения на протестах 2020 года (ее официальное наименование — Комиссия по рассмотрению обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений), была создана в феврале 2023 года. Комиссию возглавляет генеральный прокурор Андрей Швед, в ее составе 28 человек — члены правительства, сотрудники СМИ, университетов и общественных организаций, в том числе главы МИД, МВД, Следственного комитета.

Согласно указу Александра Лукашенко, в этот орган могут обратиться граждане, которые совершили с 1 января 2020 года «административные правонарушения или преступления протестной направленности», покинули Белоруссию и опасаются возвращаться. Подать обращение они могут до 31 декабря 2023 года «в письменной или электронной форме». Для этого был создан специальный сайт.

Обязательное условие — заявители «должны раскаяться в содеянном и проинформировать комиссию о готовности после возвращения принести публичные извинения» и «возместить причиненный вред». Есть и другие условия — «соблюдать Конституцию и законодательство Беларуси, уважать государственные символы и национальные традиции, осознанно и активно исполнять свой гражданский долг».

Рассмотрев обращение, комиссия должна уведомить заявителя, ведется ли в отношении него административный процесс или уголовное дело, и если да, то на каких условиях они могут быть прекращены. Заявитель «обязан прибыть в страну» в течение трех месяцев после того, как получит уведомление, в противном случае решение комиссии утрачивает силу.

В апреле 2023 года Генпрокуратура заявила, что в комиссию поступило свыше 60 обращений. Однако в июле оппозиционное издание «Зеркало» (преемник закрытого в республике портала TUT.BY, признано в Белоруссии экстремистским) сообщило, что за пять месяцев «в нее обратились всего 16 человек»; «шестеро обратившихся в комиссию — матерые уголовники, которые проходили по статьям, не связанным с политикой».

«История с комиссией — больше PR-история. Она была сделана под конкретные кейсы — к примеру, под бизнесменов, которые уехали за рубеж, а их бизнесы остались в Беларуси, — отмечает в беседе с РБК Антон Гашинский, российский адвокат, ранее 17 лет проработавший в Белоруссии, защитник семьи осужденной в республике россиянки Софьи Сапеги. — При этом надо понимать, что уведомление от комиссии — это не какая-то охранная грамота для заявителя. Это ее мнение, которое может не совпадать с оценками КГБ или Следственного комитета».

В официальных белорусских СМИ сообщалось об одобрении заявок Натальи Протасевич, матери бывшего главного редактора оппозиционного портала Nexta Романа Протасевича, и участника протестов Филиппа Давыдова. Государственные СМИ опубликовали их интервью.

«Очень довольна, что я вернулась. Опасений при возвращении не было. В принципе, я не принимала участие в мероприятиях оппозиционного характера», — приводит госагентство БелТА слова Натальи Протасевич. По данным издания, она уехала в Польшу осенью 2020 года, там «она преимущественно занималась подработками» и «снимала комнату в четырехкомнатной квартире».

Филипп Давыдов, по информации БелТА, покинул страну в 2020 году «из-за того, что выходил на марши». «За эти два с половиной года, которые я отсутствовал на Родине, чувствовал себя некомфортно — не было частички души. А здесь чувствую себя хорошо, — приводит его слова агентство. — Могу сказать, что если бы даже решение комиссии было связано с ограничением свободы, каким-то штрафом, то я все равно считаю решение вернуться на Родину полностью правильным. Потому что все эти дни, что я нахожусь дома, я чувствую себя полноценно, это перекрывает все моменты».

Точных оценок, сколько человек покинули Белоруссию в связи с протестами 2020 года, нет. В августе 2022 года Центр белорусской солидарности в Варшаве сообщил, что в Польше проживали 75–80 тыс. белорусов. Департамент миграции Литвы в январе 2023 года отметил, что в стране находится около 50 тыс. граждан Белоруссии (цифры приводит агентство Delfi). По оценке Евростата, в 2021 году вид на жительство в странах ЕС получили 149 тыс. белорусов — по этому показателю они заняли третье место после граждан Украины (875,8 тыс.) и Марокко (150,1 тыс.).

Уголовное преследование причастных к протестам 2020 года в Белоруссии продолжается до сих пор. Так, по данным белорусского правозащитного центра «Весна» (лишен государственной регистрации, его платформы признаны в республике экстремистскими, а председатель — лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Алесь Беляцкий — в 2023 году был приговорен к десяти годам заключения и находится в тюрьме), 4 августа за участие в акции протеста трехлетней давности в Дзержинске были задержаны супруги Надежда и Вячеслав Янушкевичи (их идентифицировали по фото с митингов 2020 года), а 7 августа был составлен административный протокол в отношении активиста Дениса Дашкевича (находится за границей) за «распространение в интернете продукции, пропагандирующей экстремистскую деятельность» — поводом стала фотография, на которой президент Польши Анджей Дуда выступает на фоне бело-красно-белого флага (в 2022 году был признан в Белоруссии экстремистской символикой).