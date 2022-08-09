Reuters сообщил о прибытии в Германию первого танкера с нефтью из США
Танкер впервые доставил американскую сернистую нефть в немецкий город Росток на фоне попыток местных нефтеперерабатывающих заводов найти альтернативу российскому сырью, сообщил Reuters со ссылкой на источники, аналитиков и данные отслеживания судов.
Речь идет о танкере Capricorn Sun. Он погрузил сырую нефть у побережья Луизианы в США и выгрузил ее в Ростоке 3 августа, пишет агентство.
Танкер доставлял высокосернистый сорт нефти Mars Sour. Партия этой нефти поставлена в Германию впервые.
По словам руководителя отдела исследований нефти в Северной и Южной Америке в Refinitiv Джима Митчелла, в прошлом в ФРГ из США были только «немногочисленные» поставки другого сорта — West Texas Sour.
Немецкие НПЗ ищут альтернативу российской нефти в связи с частичным эмбарго Евросоюза. Оно вступит в силу в декабре и коснется морских поставок российского сырья. Под запрет ЕС попадет не только нефть в чистом виде, но и в составе смесей — так называемых блендов.
Это эмбарго вошло в шестой пакет санкций ЕС. Евросоюз расширяет ограничительные меры против России в связи с событиями на Украине.
Российские власти эти санкции считают незаконными. В Кремле предупредили, что они «негативно скажутся для всего континента» — и для Европы, и для России, и «для всего мирового энергетического рынка». Чтобы минимизировать эти негативные последствия, Россия работает над переориентированием поставок нефти на другие направления, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.