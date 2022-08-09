Reuters сообщил о прибытии в Германию первого танкера с нефтью из США

Танкер погрузил сырую нефть у побережья Луизианы в США и выгрузил ее в немецком Ростоке, сообщил Reuters. Немецкие НПЗ ищут альтернативы российскому сырью в связи с частичным эмбарго ЕС, которое начнет действовать в декабре

Танкер Capricorn Sun (Фото: Danny Gohlke / dpa / Global Look Press)

Танкер впервые доставил американскую сернистую нефть в немецкий город Росток на фоне попыток местных нефтеперерабатывающих заводов найти альтернативу российскому сырью, сообщил Reuters со ссылкой на источники, аналитиков и данные отслеживания судов.

Речь идет о танкере Capricorn Sun. Он погрузил сырую нефть у побережья Луизианы в США и выгрузил ее в Ростоке 3 августа, пишет агентство.

Танкер доставлял высокосернистый сорт нефти Mars Sour. Партия этой нефти поставлена в Германию впервые.

По словам руководителя отдела исследований нефти в Северной и Южной Америке в Refinitiv Джима Митчелла, в прошлом в ФРГ из США были только «немногочисленные» поставки другого сорта — West Texas Sour.

Немецкие НПЗ ищут альтернативу российской нефти в связи с частичным эмбарго Евросоюза. Оно вступит в силу в декабре и коснется морских поставок российского сырья. Под запрет ЕС попадет не только нефть в чистом виде, но и в составе смесей — так называемых блендов.

Это эмбарго вошло в шестой пакет санкций ЕС. Евросоюз расширяет ограничительные меры против России в связи с событиями на Украине.

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Российские власти эти санкции считают незаконными. В Кремле предупредили, что они «негативно скажутся для всего континента» — и для Европы, и для России, и «для всего мирового энергетического рынка». Чтобы минимизировать эти негативные последствия, Россия работает над переориентированием поставок нефти на другие направления, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.