Главред Tut.by ответила на слова Лукашенко о «тенденциозном поведении»

Лукашенко раскритиковал работу портала во время избирательной кампании, пообещав дать ответ «провокации». Главный редактор Tut.by в разговоре с РБК поделилась мнением о том, что могло вызвать раздражение президента

Марина Золотова (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Главный редактор новостного портала Tut.by Марина Золотова в интервью телеканалу РБК объяснила, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно высказался по поводу работы портала.

«Дело в том, что Tut.by, наверное, очень сильно отличается от того, что пишут в государственных СМИ, которые президент привык в большей степени мониторить, изучать. Наша повестка заметно отличается от повестки государственных СМИ. У меня единственное вот такое предположение. Говорить о том, что мы топим, как он выражается, за кого-то — здесь нет вообще никаких оснований, потому что мы фиксируем то, что видим, освещаем ситуацию объективно без того, чтобы отдавать предпочтение тем или иным кандидатам», — сказала она.

По мнению Золотовой, эта избирательная кампания является самой интересной за всю истории независимости Белоруссии, в ходе которой происходят «абсолютно феноменальные явления, которых раньше вообще не было». «Когда избирательным процессом и вообще политикой начинают интересоваться люди, которые прежде были абсолютно аполитичными, — это первое. У нас очень необычные кандидаты во время этой избирательной кампании. И, естественно, мы не можем не обращать внимания на реакцию властей, на поведение правоохранительных органов, и, естественно, это все находит отражение у нас в публикациях. Вот это, пожалуй, вызвало раздражение президента», — считает главный редактор.

Как отметила Золотова, редакция Tut.by не согласна с тем, что ее сотрудники «за кого-то топят». «Вот это утверждение, конечно, меня возмущает», — добавила она.