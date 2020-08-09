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Главред Tut.by ответила на слова Лукашенко о «тенденциозном поведении»

Лукашенко раскритиковал работу портала во время избирательной кампании, пообещав дать ответ «провокации». Главный редактор Tut.by в разговоре с РБК поделилась мнением о том, что могло вызвать раздражение президента
Марина Золотова
Марина Золотова (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Главный редактор новостного портала Tut.by Марина Золотова в интервью телеканалу РБК объяснила, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко негативно высказался по поводу работы портала.

«Дело в том, что Tut.by, наверное, очень сильно отличается от того, что пишут в государственных СМИ, которые президент привык в большей степени мониторить, изучать. Наша повестка заметно отличается от повестки государственных СМИ. У меня единственное вот такое предположение. Говорить о том, что мы топим, как он выражается, за кого-то — здесь нет вообще никаких оснований, потому что мы фиксируем то, что видим, освещаем ситуацию объективно без того, чтобы отдавать предпочтение тем или иным кандидатам», — сказала она.

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По мнению Золотовой, эта избирательная кампания является самой интересной за всю истории независимости Белоруссии, в ходе которой происходят «абсолютно феноменальные явления, которых раньше вообще не было». «Когда избирательным процессом и вообще политикой начинают интересоваться люди, которые прежде были абсолютно аполитичными, — это первое. У нас очень необычные кандидаты во время этой избирательной кампании. И, естественно, мы не можем не обращать внимания на реакцию властей, на поведение правоохранительных органов, и, естественно, это все находит отражение у нас в публикациях. Вот это, пожалуй, вызвало раздражение президента», — считает главный редактор.

Как отметила Золотова, редакция Tut.by не согласна с тем, что ее сотрудники «за кого-то топят». «Вот это утверждение, конечно, меня возмущает», — добавила она.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Александр Лукашенко раскритиковал работу Tut.by днем 9 августа сразу после того, как проголосовал на выборах президента Белоруссии. Глава государства в рамках пресс-подхода ответил на вопросы журналистов, один из которых задала корреспондент портала. Она спросила президента, может ли действующая власть что-то предложить людям, участвующим в общественно-политической жизни Белоруссии, кроме увольнений и арестов. На это Лукашенко ответил: «Будем считать, что вы меня упрекнули, что власть где-то кого-то уволила незаконно. Так прежде чем упрекать, вы там на Tut.by разберитесь — вы же беседуете сейчас с осведомленным человеком. Что-что, а вашу позицию, Tut.by, я знаю».

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«Если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую. Я готов с вами лично вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете себя вести, я тоже это вижу — и отношение соответствующее. А если вы провоцируете — получите в ответ то же самое», — сказал глава государства.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

«Вы что, хотите пытаться свергнуть власть, сломать что-то, уколоть, оскорбить и ждете, что я или кто-то перед вами встанет на колени и будет целовать колени и песок, по которому вы бродили? Не будет этого. Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет», — заключил он.

Голосование на выборах президента Белоруссии началось досрочно 4 августа. Все желающие могли отдать свой голос в этот или любой из последующих четырех дней. 9 августа назначили основным днем голосования. В досрочном голосовании приняли участие почти 42% избирателей.

В качестве кандидатов на пост главы государства Центральная Избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала действующего президента Александра Лукашенко, который выдвигается уже на шестой срок, а также депутата нижней палаты парламента страны Анну Канопацкую, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, председателя Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергея Череченя и супругу арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлану.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Александр Лукашенко, критика, главный редактор
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