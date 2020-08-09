Глава ЦИК Белоруссии назвала глупостью лозунг «голосуй сердцем»

Сердце — ключевой символ в кампании бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который считался основным соперником Лукашенко на выборах, однако ЦИК отказала ему в регистрации. Бабарико задержали по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, сам он вину не признал. Также не был зарегистрирован в качестве кандидата на выборы оппозиционер Валерий Цепкало.

Сейчас предвыборные штабы Бабарико и Цепкало объединились со штабом супруги арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светланы, которую ЦИК зарегистрировала. В команде Тихановской работают жена экс-кандидата Валерия Цепкало Вероника и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

Основной день президентских выборов в Белоруссии назначен на воскресенье, 9 августа. При этом 41,7% избирателей уже отдали свои голоса досрочно, с 4 по 8 августа.

В качестве кандидатов на пост главы государства ЦИК зарегистрировала нынешнего президента Александра Лукашенко, депутата нижней палаты парламента страны Анну Канопацкую, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, председателя Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергея Черечня и супругу арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлану.