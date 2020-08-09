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Выборы в Белоруссии ,  
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Глава ЦИК Белоруссии назвала глупостью лозунг «голосуй сердцем»

Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что на президентских выборах жителям страны стоит голосовать не сердцем, а мозгами. Ее слова передает БелТа.

«Выбор должен быть осознанным. Все эти лозунги «голосуй сердцем» — глупости, голосовать надо мозгами», — сказала Ермошина.

По ее словам, перед выборами в стране образовалось «политическое напряжение и давление интернет-ресурсов». «Грубо, нагло, агрессивно проводится агитация», — отметила Ермошина.

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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

При этом проводящие агрессивную агитацию — «отнюдь не борцы за демократию», подчеркнула глава ЦИК. «Это люди, которые наняты штабом криминального банкира», — сказала она. Учитывая это, избиратели должны поступать «по совести, по мозгам» и думать, что будет завтра, «смотреть хотя бы на год вперед», добавила Ермошина.

Сердце — ключевой символ в кампании бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который считался основным соперником Лукашенко на выборах, однако ЦИК отказала ему в регистрации. Бабарико задержали по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, сам он вину не признал. Также не был зарегистрирован в качестве кандидата на выборы оппозиционер Валерий Цепкало.

Сейчас предвыборные штабы Бабарико и Цепкало объединились со штабом супруги арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светланы, которую ЦИК зарегистрировала. В команде Тихановской работают жена экс-кандидата Валерия Цепкало Вероника и глава штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова.

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В Белоруссии в день выборов президента возникли проблемы со связью
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Фото: Сергей Гриц / AP

Основной день президентских выборов в Белоруссии назначен на воскресенье, 9 августа. При этом 41,7% избирателей уже отдали свои голоса досрочно, с 4 по 8 августа.

В качестве кандидатов на пост главы государства ЦИК зарегистрировала нынешнего президента Александра Лукашенко, депутата нижней палаты парламента страны Анну Канопацкую, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева, председателя Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Сергея Черечня и супругу арестованного видеоблогера Сергея Тихановского Светлану.

Теги: Минск, Белоруссия
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