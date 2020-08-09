Глава ЦИК Белоруссии назвала глупостью лозунг «голосуй сердцем»
Председатель ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина заявила, что на президентских выборах жителям страны стоит голосовать не сердцем, а мозгами. Ее слова передает БелТа.
«Выбор должен быть осознанным. Все эти лозунги «голосуй сердцем» — глупости, голосовать надо мозгами», — сказала Ермошина.
По ее словам, перед выборами в стране образовалось «политическое напряжение и давление интернет-ресурсов». «Грубо, нагло, агрессивно проводится агитация», — отметила Ермошина.
При этом проводящие агрессивную агитацию — «отнюдь не борцы за демократию», подчеркнула глава ЦИК. «Это люди, которые наняты штабом криминального банкира», — сказала она. Учитывая это, избиратели должны поступать «по совести, по мозгам» и думать, что будет завтра, «смотреть хотя бы на год вперед», добавила Ермошина.