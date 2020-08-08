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Соратницу Тихановской Колесникову отпустили после задержания

Марию Колесникову, представительницу штаба Виктора Бабарико и участницу кампании Светланы Тихановской, отпустили через несколько минут после задержания. Сотрудники милиции сообщили, что «перепутали» ее
Мария Колесникова
Мария Колесникова (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Главу избирательного штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову, задержанную ранее, отпустили. Об этом РБК сообщил представитель штаба Глеб Герман.

«Марию отпустили. Сотрудники [милиции] сказали, что ее перепутали. Марию подвезли к месту ужина и извинились», — рассказал он.

Колесникова была задержана вечером 8 августа на выходе и здания, где размещается штаб Бабарико. Причину задержания правоохранительные органы не пояснили.

В середине июля избирательные штабы бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало объявили об объединении вокруг Светланы Тихановской, ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты. Вместе с Тихановской в кампании участвуют Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника.

Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Цепкало покинул страну вместе с детьми, в интервью РБК он рассказывал, что принял такое решение после того, как узнал, что его собираются арестовать.

Тихановская покинула свою квартиру в Минске в целях безопасности
Общество
Светлана Тихановская

Ранее 8 августа в Минске задержали главу штаба Тихановской Марию Мороз. Ее доставили в Центральное РОВД для участия в административном процессе. В тот же день доверенное лицо Тиханоской Олега Моисеева вызвали в Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПик) МВД, и с тех пор он не выходил на связь. После этого Тихановская решила уехать из своей квартиры в Минске в целях безопасности. По словам пресс-секретаря Тихановской, возле ее дома дежурят правоохранители в штатском.

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Досрочное голосование началось 4 августа и продлится до 8-го включительно. Основным днем голосования является 9 августа. В выборах президента, помимо Тихановской и действующего главы государства Александра Лукашенко, участвуют еще три кандидата: бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев и председатель Белорусской социал-демократической партии («Грамада») Сергей Черечень.

Авторы: Александр Атасунцев, Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, Виктор Бабарико, Светлана Тихановская, выборы
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