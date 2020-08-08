Соратницу Тихановской Колесникову отпустили после задержания

Марию Колесникову, представительницу штаба Виктора Бабарико и участницу кампании Светланы Тихановской, отпустили через несколько минут после задержания. Сотрудники милиции сообщили, что «перепутали» ее

Мария Колесникова (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Главу избирательного штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову, задержанную ранее, отпустили. Об этом РБК сообщил представитель штаба Глеб Герман.

«Марию отпустили. Сотрудники [милиции] сказали, что ее перепутали. Марию подвезли к месту ужина и извинились», — рассказал он.

Колесникова была задержана вечером 8 августа на выходе и здания, где размещается штаб Бабарико. Причину задержания правоохранительные органы не пояснили.

В середине июля избирательные штабы бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего директора Парка высоких технологий Валерия Цепкало объявили об объединении вокруг Светланы Тихановской, ЦИК зарегистрировала кандидатом в президенты. Вместе с Тихановской в кампании участвуют Колесникова и жена Валерия Цепкало Вероника.

Бабарико был задержан по подозрению в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Цепкало покинул страну вместе с детьми, в интервью РБК он рассказывал, что принял такое решение после того, как узнал, что его собираются арестовать.