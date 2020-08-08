«Открытая Россия» сообщила о задержании активистов по пути в Белоруссию

Исполнительного директора незарегистрированной общественной организации «Открытая Россия» Андрея Пивоварова и членов петербургского отделения Даниила Потапова и Александра Федосеева задержали на российско-белорусской границе, они ехали наблюдать за выборами президента. Об этом РБК сообщила председатель «Открытой России» Анастасия Буракова.

«Все остальные пассажиры проехали спокойно, а их сняли с рейса. Они успели нам это сообщить, после этого связь с ними прервалась, до сих пор мы не можем до них дозвониться», — уточнила она. При этом председатель указала, что члены «Открытой России» приехали к границе разными автобусами.

По словам Бураковой, адвокат организации несколько раз пытался узнать у сотрудников пограничного пункта, где остановили мужчин, их местонахождение. В итоге ему сообщили, что Потапова и Федосеева везут в Псков с неизвестными целями. Где находится Пивоваров, пока не установлено.

РБК направил запрос в пограничное управление ФСБ России по Псковской области.