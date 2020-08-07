ЕС назвал неприемлемыми ограничения свободы СМИ и аресты в Белоруссии

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Перед президентскими выборами, назначенными на 9 августа, белорусский народ «продемонстрировал беспрецедентную политическую мобилизацию в пользу свободных выборов и демократии». Об этом заявил представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова приводятся на сайте ЕС.

При этом, как считает Боррель, «мирная мобилизация общества до сих пор встречала неприемлемые дальнейшие ограничения свободы СМИ и собраний, а также задержания мирных протестующих, местных наблюдателей, журналистов и активистов».

Он призвал власти Белоруссии «гарантировать полное осуществление политических прав кандидатов, избегать применения силы против мирных демонстрантов», воздерживаться от дальнейшего задержания «кандидатов и членов их команд», а также «немедленно освободить всех активистов, правозащитников, блогеров и журналистов, задержанных по политическим мотивам».

Боррель подтвердил, что «ЕС по-прежнему привержен укреплению своего взаимодействия с белорусским народом». «Мы поддерживаем независимость и суверенитет Беларуси, в то время как права человека и демократия останутся в центре внимания ЕС при формировании своей политики в отношении страны» — говорится в заявлении.