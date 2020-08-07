Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 73,64 (+0,6) Инвестиции, 12:42
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 87,17 (+0,55) Инвестиции, 12:42
Контрразведка США заявила о попытках России «очернить» соперника Трампа Политика, 23:31 Fitch сохранило кредитный рейтинг России на уровне BBB Экономика, 23:24 В Белоруссии задержали трех журналистов телеканала «Настоящее время» Политика, 23:21 В отношении адвоката Сафронова открыли дисциплинарное производство Общество, 23:12 UFC разорвал контракт с российским бойцом после дебютного поединка Спорт, 23:10 В Москве за сутки умерли 14 пациентов с COVID-19 Общество, 23:04 Зеленский сообщил о желании закрыть «кейс войны» в Донбассе Политика, 22:53 NYT узнала о предупреждении Лаврову от Госдепа из-за «сговора» с талибами Политика, 22:39 ЕС вновь не включил Россию в список для открытия границ Общество, 22:26 Су-35 перехватили бомбардировщик ВВС США над Охотским морем Политика, 22:12 «Манчестер Сити» и «Реал» играют в 1/8 финала Лиги чемпионов. Онлайн Спорт, 22:00 Как поймать волну: семь высокооплачиваемых профессий будущего Экономика образования, 22:00  На юге Москвы водитель машины каршеринга устроил стрельбу Общество, 21:57 Зеленский ответил на просьбу не отдавать Киево-Печерскую лавру ПЦУ Общество, 21:52
Выборы в Белоруссии ,  
0 

В Белоруссии задержали трех журналистов телеканала «Настоящее время»

В Минске задержали трех журналистов русскоязычного телеканала «Настоящее время» — Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Об этом сообщает сам телеканал.

Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк — гражданин России. Ромалийская работает ведущей информационной программы «Вечер», Гребенюк — сотрудник «Настоящего времени» в Праге, Баранюк — собственный корреспондент телеканала в Санкт-Петербурге. В Белоруссии все они занимались освещением ситуации вокруг президентских выборов.

О задержании журналистов в своем Facebook также сообщил пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий. «Им инкриминируют нарушение законодательства о СМИ — работу в Беларуси без аккредитации», — написал он. Позднее он подтвердил, что их планируют выслать из страны, и уже вывезли в аэропорт.

Журналистов задержали в отеле «Минск» в белорусской столице. «По предварительной информации, задержание связано со статусом аккредитации троих журналистов», — сообщает «Настоящее время». Связаться с задержанными журналистами их коллегам пока не удалось. Их телефоны заблокированы. Как утверждает телеканал, вечером их планировали выслать из страны.

«Задержанные журналисты «Настоящего Времени» профессионально выполняли свою работу по освещению выборов президента Республики Беларусь. Телеканал «Настоящее Время» вовремя запросил аккредитацию для своих журналистов перед президентскими выборами, но она им не была предоставлена. Отказ властей Беларуси своевременно аккредитовать наших журналистов — еще один пример пренебрежения к правам свободной прессы и праву граждан Беларуси на информацию без цензуры. Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на исполнение своей профессиональной деятельности», — говорится в заявлении врио президента медиакорпорации «Радио Свобода/Радио Свободная Европа» Дейзи Синделар.

«Настоящее время» — телеканал, созданный при поддержке медиакорпорации «Радио Свобода/Радио Свободная Европа», которая, в свою очередь, финансируется с помощью грантов Конгресса США через Агентство по глобальным медиа (USAGM). В России «Настоящее время» признан иностранным агентом.

ЕС назвал неприемлемыми ограничения свободы СМИ и аресты в Белоруссии
Общество
Фото: Сергей Гриц / AP

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: как основатель Nike ведет конкурентную борьбу РБК Pro: как варенье довело семью фермеров до списка S&P 500 РБК Pro: жизнь и смерть компаний. Видео из цикла с Ицхаком Адизесом Так себе впечатления: как коронакризис заставит миллениалов повзрослеть

В президентских выборах в Белоруссии, которые назначены на 9 августа, кроме нынешнего главы государства Александра Лукашенко, который баллотируется в президенты в шестой раз, участвуют четыре кандидата. Среди них — бывший депутат нижней палаты парламента страны Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень и супруга видеоблогера Сергея Тихановского Светлана — основной кандидат объединенной оппозиции.

Основные соперники Лукашенко — оппозиционные кандидаты Сергей Тихановский, Виктор Бабарико и Валерий Цепкало — к выборам допущены не были. Тихановский и Бабарико были арестованы, Цепкало покинул страну.

Материалы по теме
ЕС назвал неприемлемыми ограничения свободы СМИ и аресты в Белоруссии
Общество
Пригожин объяснил отмены выступлений российских артистов в Белоруссии
Политика
СК начал проверку из-за задержания россиян в Белоруссии
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter