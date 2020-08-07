В Белоруссии задержали трех журналистов телеканала «Настоящее время»

В Минске задержали трех журналистов русскоязычного телеканала «Настоящее время» — Ирину Ромалийскую, Юрия Баранюка и Ивана Гребенюка. Об этом сообщает сам телеканал.

Ромалийская и Гребенюк являются гражданами Украины, Баранюк — гражданин России. Ромалийская работает ведущей информационной программы «Вечер», Гребенюк — сотрудник «Настоящего времени» в Праге, Баранюк — собственный корреспондент телеканала в Санкт-Петербурге. В Белоруссии все они занимались освещением ситуации вокруг президентских выборов.

О задержании журналистов в своем Facebook также сообщил пресс-секретарь Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий. «Им инкриминируют нарушение законодательства о СМИ — работу в Беларуси без аккредитации», — написал он. Позднее он подтвердил, что их планируют выслать из страны, и уже вывезли в аэропорт.

Журналистов задержали в отеле «Минск» в белорусской столице. «По предварительной информации, задержание связано со статусом аккредитации троих журналистов», — сообщает «Настоящее время». Связаться с задержанными журналистами их коллегам пока не удалось. Их телефоны заблокированы. Как утверждает телеканал, вечером их планировали выслать из страны.

«Задержанные журналисты «Настоящего Времени» профессионально выполняли свою работу по освещению выборов президента Республики Беларусь. Телеканал «Настоящее Время» вовремя запросил аккредитацию для своих журналистов перед президентскими выборами, но она им не была предоставлена. Отказ властей Беларуси своевременно аккредитовать наших журналистов — еще один пример пренебрежения к правам свободной прессы и праву граждан Беларуси на информацию без цензуры. Мы возмущены задержанием наших журналистов и требуем соблюдения властями признанного во всем мире права журналистов на исполнение своей профессиональной деятельности», — говорится в заявлении врио президента медиакорпорации «Радио Свобода/Радио Свободная Европа» Дейзи Синделар.