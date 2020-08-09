Пентагон объяснил передислокацию войск в Европе продвижением к России

Вывод части войск США из Германии укладывается в стратегию сдерживания России. Об этом в интервью Fox News заявил глава Пентагона Марк Эспер.

«Мы передислоцируем больше войск дальше на восток, ближе к российским границам, чтобы сдерживать их [Россию]», — сказал он. По словам Эспера, это позволит укрепить позиции НАТО.

Эспер отметил также, что большинство союзников по Североатлантическому альянсу поддержали это решение Вашингтона и сочли его «хорошим шагом».

Глава Пентагона объявил о выводе из Германии почти 12 тыс. военных в конце июля. 6,4 тыс. американских военных вернутся домой, а 5,6 тыс. перейдут на службу в другие страны Евросоюза — Бельгию и Италию, рассказывал тогда Эспер.

Материал дополняется