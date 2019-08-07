Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook. По его словам, на митинге ранее согласились выступить Face, Icepeak и «Кровосток».

Запись в facebook пользователя Илья Азар

По словам Азара, об этом требовании организаторам сообщил замглавы департамента безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник. Чиновник сослался на распоряжение московского правительства № 1074 и его постановление № 1054.

«Мы не намерены идти на поводу у незаконных требований мэрии. Эти и другие музыканты выступят 10 августа», — сказал Азар, пояснив, что на акциях протеста музыканты неоднократно выступали. «Так было и на митингах за честные выборы 2011 года, так было и этим летом на Дне подписи на Трубной», — написал он.

Организатор митинга Петр Верзилов заявил РБК, что все музыканты будут выступать на акции 10 августа. «Дело в том, что со стороны мэрии имел место не запрет, просто на утреннем совещании господин Олейник заявил, что выступления музыкантов быть не должно, но ни пояснить, ни оформлять этот запрет документальным образом он не стал», — сказал он.