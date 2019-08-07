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BRENT $50 (-11,38%) прогноз Citigroup к 30.06.20
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Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook. По его словам, на митинге ранее согласились выступить Face, Icepeak и «Кровосток».

Запись в facebook пользователя Илья Азар

По словам Азара, об этом требовании организаторам сообщил замглавы департамента безопасности и противодействия коррупции Василий Олейник. Чиновник сослался на распоряжение московского правительства № 1074 и его постановление № 1054.

«Мы не намерены идти на поводу у незаконных требований мэрии. Эти и другие музыканты выступят 10 августа», — сказал Азар, пояснив, что на акциях протеста музыканты неоднократно выступали. «Так было и на митингах за честные выборы 2011 года, так было и этим летом на Дне подписи на Трубной», — написал он.

Организатор митинга Петр Верзилов заявил РБК, что все музыканты будут выступать на акции 10 августа. «Дело в том, что со стороны мэрии имел место не запрет, просто на утреннем совещании господин Олейник заявил, что выступления музыкантов быть не должно, но ни пояснить, ни оформлять этот запрет документальным образом он не стал», — сказал он.

Верзилов добавил, что, согласно закону, ни мэрия, ни другие органы исполнительной власти не регулируют тех, кто выходит на сцену, этим занимаются организаторы. «Все музыканты считают данное указание незаконным и они будут выступать», — сказал он.

Менеджер группы «Кровосток» Агата Мирзаева заявила РБК, что группа хотела принять участие в мероприятии. «Группа «Кровосток» собирается выступать на митинге 10 августа, как и остальные исполнители. Насколько я понимаю, это консолидированная позиция. Вообще, позиция состоит в том, что митинг мэрия согласовала 10 августа и не может вмешиваться в формат его проведения», — заявила Мирзаева.

«Если митинг останется согласованным, мы выступим», — заявил РБК менеджер рэпера Face Богдан Дремин.

Политика
Власти Москвы заявили о согласовании акций 10 и 11 августа

2 августа мэрия Москвы согласовала проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова. Максимальное число участников каждой из этих акций — до 100 тыс. человек, сообщил Василий Олейник.

Протестные акции начались в середине июля, поводом стал отказ окружных избиркомов зарегистрировать ряд независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Последние митинги прошли 27 июля и 3 августа, они были не согласованы столичными властями. По данным МВД, на них были задержаны 1074 и 600 человек соответственно, в «ОВД-Инфо» приводят другие цифры — 1373 и 1001.

Теги: митинг, «Кровосток», мэрия Москвы, новости РБК
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