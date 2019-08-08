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Организаторы митинга 10 августа сообщили о приглашении в полицию

Организаторов согласованного митинга 10 августа на проспекте Сахарова в Москве пригласили в полицию для беседы, рассказала РБК один из организаторов, незарегистрированный кандидат на выборах в Московскую городскую думу Елена Русакова. По ее словам, организаторам позвонил начальник отдела охраны общественного порядка Александр Махонин.

«Нас попытались пригласить для беседы. Но, когда коллеги спросили, можно ли включить в список на проход юристов, им отказали. Тогда заявители решили вообще не ходить, сообщили об этом звонившему. После этого [в полиции] особо не настаивали», — объяснила она.

Русакова также сообщила, что на данный момент отсутствует согласованная схема прохода, которая обычно оформляется при согласовании митингов. «Единственный случай, когда она не оформлялась — это в мае 2012 года на Болотной площади. Я буду предпринимать усилия, чтобы все-таки встретиться с руководством ГИБДД и эту схему согласовать», — добавила Русакова.

О вызове на встречу в полицию рассказала в разговоре с РБК и другой организатор акции на проспекте Сахарова, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. «Мы настояли на том, что хотим беседовать в присутствии юриста или адвоката. Нам ответили, это запрещено. Мы (организаторы) решили не ехать в ОВД. Но будем смотреть по развитию событий завтра», — отметила она.

Помимо Вихаревой и Русаковой заявителем акции на проспекте Сахарова также является муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

Ранее первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции столичной мэрии Василий Олейник сообщил, что московские власти согласовали проведение двух митингов 10 и 11 августа. По его словам, максимальная численность каждой акции — до 100 тыс. человек.

Поводом для акций, которые начались в середине июля, стал отказ окружных избиркомов зарегистрировать независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму из-за нарушений при сборе подписей. Отказ получили, в частности, юристы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь и Иван Жданов, экс-депутаты Госдумы Геннадий и Дмитрий Гудковы, бывший председатель «Открытой России» Александр Соловьев, председатель Красносельского совета депутатов Илья Яшин и другие.

Акции 27 июля и 3 августа были несанкционированными. По данным МВД, на них были задержаны 1074 и 600 человек соответственно, в «ОВД-Инфо» приводят другие цифры — 1373 и 1001.

На фоне протестов были возбуждены уголовные дела о воспрепятствовании работе избиркомов и по статье о массовых беспорядках.

Теги: митинг, мэрия Москвы, новости РБК
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