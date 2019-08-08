Организаторы митинга 10 августа сообщили о приглашении в полицию

Организаторов согласованного митинга 10 августа на проспекте Сахарова в Москве пригласили в полицию для беседы, рассказала РБК один из организаторов, незарегистрированный кандидат на выборах в Московскую городскую думу Елена Русакова. По ее словам, организаторам позвонил начальник отдела охраны общественного порядка Александр Махонин.

«Нас попытались пригласить для беседы. Но, когда коллеги спросили, можно ли включить в список на проход юристов, им отказали. Тогда заявители решили вообще не ходить, сообщили об этом звонившему. После этого [в полиции] особо не настаивали», — объяснила она.

Русакова также сообщила, что на данный момент отсутствует согласованная схема прохода, которая обычно оформляется при согласовании митингов. «Единственный случай, когда она не оформлялась — это в мае 2012 года на Болотной площади. Я буду предпринимать усилия, чтобы все-таки встретиться с руководством ГИБДД и эту схему согласовать», — добавила Русакова.

О вызове на встречу в полицию рассказала в разговоре с РБК и другой организатор акции на проспекте Сахарова, глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. «Мы настояли на том, что хотим беседовать в присутствии юриста или адвоката. Нам ответили, это запрещено. Мы (организаторы) решили не ехать в ОВД. Но будем смотреть по развитию событий завтра», — отметила она.

Помимо Вихаревой и Русаковой заявителем акции на проспекте Сахарова также является муниципальный депутат района Кунцево Денис Шендерович.