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Газпром нефть ₽479,77 (+13,69%) прогноз Bank of America к 25.06.20
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СМИ сообщили об пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском

В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.

Как рассказали фармацевты, спрос на йод может быть обусловлен взрывом в районе деревни Нёнокса, который накануне прогремел на военном полигоне.

«Йод пока есть. Но сегодня очень много людей за ним приходили. Есть, но последние три часа ну очень много людей приходили за йодом, видимо, из-за новостей про радиацию под Северодвинском», — рассказала фармацевт одной из аптек.

«С 15 часов все звонят и спрашивают про йод целый день. Нам его подвезут завтра, — пояснили изданию в «Доброй Аптеке».

Взрыв на территории военного полигона при испытании ракеты около села Нёнокса в Архангельской области прогремел 8 августа. В результате погибли два человека, еще трое пострадали. Как сообщили РБК в пресс-службе Минобороны России, взрыв произошел при испытаниях жидкостного реактивного двигателя.

После ЧП в Северодвинске ненадолго увеличился радиационный фон. Глава поселения Нёнокса Валерий Машенко сообщал, что радиационный фон в населенных пунктах остается в норме. Он допустил, что взрыв произошел на корабле.

Теги: Архангельская область, аптеки, йод, военный полигон, взрыв
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