 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

AP узнало, что решение о паузе в помощи Украине застало Трампа врасплох

AP: решение Пентагона приостановить военную помощь Киеву застало Трампа врасплох
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Американский лидер Дональд Трамп был застигнут врасплох решением Пентагона временно остановить военную помощь Украине. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, президент США недоволен уровнем и качеством координации между Пентагоном и Белым домом.

Удивленный этим шагом, Трамп распорядился о немедленном возобновлении поставок оружия. Также он заявил, что с ним «не консультировались» по этому вопросу.

Источники отметили, что внутри Пентагона существуют разногласия по вопросу снабжения Киева оружием — часть руководства ведомства выступает против приостановки.

WP узнала о возмутившем конгресс решении главы Пентагона по Украине
Политика
Фото:Thomas Peter / Reuters

В начале июля Politico и NBC сообщили, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине. Официальной причиной приостановки называлась нехватка оружия в собственных военных резервах Америки.

Белый дом объяснил решение «стандартной проверкой» Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют кому бы то ни было. Киев утверждает, что официально не получал каких-либо уведомлений по этому поводу.

По информации источников CNN, Трамп попросил главу Пентагона Пита Хегсета только оценить запасы оружия США, но не останавливать поставки Украине. Решение главы Пентагона источники связали с тем, что у руководителя оборонного ведомства нет начальника штаба или доверенных советников для координации решений с межведомственными партнерами.

Вскоре CNN также узнал, что Хегсет не сообщал Трампу о приостановке поставок Киеву.

Читайте РБК в Telegram.

Мерц заявил, что в урегулировании на Украине дипломатия исчерпана

В Индии обрушился автомобильный мост. Видео

В Саратовской области мужчина планировал взорвать мост. Видео

CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»

BI.ZONE назвала самые популярные схемы криптомошенников в Telegram

В Подмосковье автомобиль столкнулся с микроавтобусом с детьми. Подробности

Наводнение в Нью-Мексико после лесных пожаров. Видео

Глава Пентагона не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву — CNN

Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Дональд Трамп Украина США Пентагон вооружение
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Украина выразила готовность купить оружие у США на фоне паузы в поставках
Политика
Пентагон анонсировал отправку дополнительного оружия на Украину
Политика
Трамп пообещал Зеленскому ракеты-перехватчики для Patriot
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 08 июл, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 08 июл, 19:09
Суд решил убрать памятник Сталину в Вологде и вернуть деньги за него Общество, 13:42
Российские средства ПВО за сутки уничтожили 226 беспилотников ВСУ Политика, 13:38
Эксперты зафиксировали всплеск спроса на посуточную аренду дач в России Недвижимость, 13:37
СБУ сообщила о задержании китайских шпионов, похитивших данные о ракете Политика, 13:32
Краснов поручил проверить правомерность роста тарифов на услуги ЖКХ Общество, 13:31
Autonews назвал плюсы и минусы гибридного внедорожника Rox 01 Авто, 13:28
Индекс Мосбиржи впервые за 1,5 месяца упал ниже 2700 пунктов Инвестиции, 13:26
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Как сделать автоперевозки быстрыми и рентабельными РБК и Teboil, 13:20
В Челябинске ФСБ возбудила дело о сговоре при поставках школьных обедов Общество, 13:12
7 фактов о микрофлоре кишечника Стиль, 13:12
В Турции за оскорбления Эрдогана заблокировали ИИ Grok от Илона Маска Технологии и медиа, 13:06
НКР повысило рейтинг ДВМП с AA.ru до AA+.ru Кредитные рейтинги, 13:03
Курские власти показали фото с последствиями удара БПЛА по пляжу с людьми Политика, 13:00
Red Bull уволил создавшего успешную команду «Формулы-1» Кристиана Хорнера Спорт, 12:59