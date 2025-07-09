AP узнало, что решение о паузе в помощи Украине застало Трампа врасплох

Дональд Трамп (Фото: Ken Cedeno / Reuters)

Американский лидер Дональд Трамп был застигнут врасплох решением Пентагона временно остановить военную помощь Украине. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.

По данным агентства, президент США недоволен уровнем и качеством координации между Пентагоном и Белым домом.

Удивленный этим шагом, Трамп распорядился о немедленном возобновлении поставок оружия. Также он заявил, что с ним «не консультировались» по этому вопросу.

Источники отметили, что внутри Пентагона существуют разногласия по вопросу снабжения Киева оружием — часть руководства ведомства выступает против приостановки.

В начале июля Politico и NBC сообщили, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине. Официальной причиной приостановки называлась нехватка оружия в собственных военных резервах Америки.

Белый дом объяснил решение «стандартной проверкой» Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют кому бы то ни было. Киев утверждает, что официально не получал каких-либо уведомлений по этому поводу.

По информации источников CNN, Трамп попросил главу Пентагона Пита Хегсета только оценить запасы оружия США, но не останавливать поставки Украине. Решение главы Пентагона источники связали с тем, что у руководителя оборонного ведомства нет начальника штаба или доверенных советников для координации решений с межведомственными партнерами.

Вскоре CNN также узнал, что Хегсет не сообщал Трампу о приостановке поставок Киеву.