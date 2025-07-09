AP узнало, что решение о паузе в помощи Украине застало Трампа врасплох
Американский лидер Дональд Трамп был застигнут врасплох решением Пентагона временно остановить военную помощь Украине. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источники.
По данным агентства, президент США недоволен уровнем и качеством координации между Пентагоном и Белым домом.
Удивленный этим шагом, Трамп распорядился о немедленном возобновлении поставок оружия. Также он заявил, что с ним «не консультировались» по этому вопросу.
Источники отметили, что внутри Пентагона существуют разногласия по вопросу снабжения Киева оружием — часть руководства ведомства выступает против приостановки.
В начале июля Politico и NBC сообщили, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине. Официальной причиной приостановки называлась нехватка оружия в собственных военных резервах Америки.
Белый дом объяснил решение «стандартной проверкой» Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют кому бы то ни было. Киев утверждает, что официально не получал каких-либо уведомлений по этому поводу.
По информации источников CNN, Трамп попросил главу Пентагона Пита Хегсета только оценить запасы оружия США, но не останавливать поставки Украине. Решение главы Пентагона источники связали с тем, что у руководителя оборонного ведомства нет начальника штаба или доверенных советников для координации решений с межведомственными партнерами.
Вскоре CNN также узнал, что Хегсет не сообщал Трампу о приостановке поставок Киеву.
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