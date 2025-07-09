В ВСУ рассказали о мерах по защите ТЦК на фоне ударов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) принимают меры по защите украинских территориальных центров комплектации (ТЦК; аналог военкоматов) на фоне российских ударов по ним, рассказал The Washington Post представитель командования Сухопутных войск ВСУ полковник Виталий Саранцев.
7 июля Минобороны России отчиталось об ударах по «территориальным центрам комплектования ВСУ, предприятию сборки и местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах». Они были нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.
Перед этим сообщалось о взрывах в военкоматах в Кременчуге, Кривом Роге и Полтаве.
«Нам необходимо перейти на удаленную работу, где это возможно, оцифровать услуги и рассредоточить персонал, чтобы отделить мобилизационные и социальные функции», — сказал Саранцев. Целью ударов он назвал «срыв мобилизационных процессов» на Украине.
Украинцы призывного возраста «должны иметь возможность подать документы онлайн и ожидать своей очереди удаленно», считает представитель командования сухопутных войск.
Некоторые новые центры оборудованы бомбоубежищами или находятся в подземных помещениях, но старые представляют собой обычные муниципальные здания, расположенные в густонаселенных городских районах. «Их работа во время воздушных налетов невозможна, поэтому необходимо разработать альтернативные рабочие процессы. Это не вопрос дней или даже недель, а более длительный процесс, отвечающий сегодняшним реалиям и требованиям безопасности», — заключил Саранцев.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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