ТЦК в Виннице приостановил работу на фоне сообщений Минобороны об ударах

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Территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в Виннице приостановил работу «в связи с напряженной ситуацией в стране», сообщает пресс-служба ТЦК в Facebook (принадлежит компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В условиях напряженной ситуации в регионе и угрозы взрывов было принято решение о расформировании личного состава винницкого центра. В ТЦК объяснили, что такие меры приняли для безопасности граждан.



При этом процесс мобилизации, как отметили в сообщении, продолжается по плану, а прием граждан по медицинским, социальным и другим вопросам ведется в штатном режиме — непрерывно.



В ТЦК также сообщили о вмешательстве третьих лиц в ранее опубликованный пост, касающийся адреса работы учреждения.

Незадолго до этого сообщения Вооруженные силы России ударили по ТЦК . Целями также стали предприятия сборки и местам хранения ударных дронов, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.До этого, 3 июля, здание полтавского ТЦК пострадало после взрывов в городе. Там начался пожар, и загорелся частный жилой дом, стоящий рядом.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.