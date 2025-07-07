ТЦК в Виннице приостановил работу на фоне сообщений Минобороны об ударах
Территориальный центр комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в Виннице приостановил работу «в связи с напряженной ситуацией в стране», сообщает пресс-служба ТЦК в Facebook (принадлежит компания Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
В условиях напряженной ситуации в регионе и угрозы взрывов было принято решение о расформировании личного состава винницкого центра. В ТЦК объяснили, что такие меры приняли для безопасности граждан.
При этом процесс мобилизации, как отметили в сообщении, продолжается по плану, а прием граждан по медицинским, социальным и другим вопросам ведется в штатном режиме — непрерывно.
В ТЦК также сообщили о вмешательстве третьих лиц в ранее опубликованный пост, касающийся адреса работы учреждения.
Незадолго до этого сообщения Вооруженные силы России ударили по ТЦК. Целями также стали предприятия сборки и местам хранения ударных дронов, складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.
До этого, 3 июля, здание полтавского ТЦК пострадало после взрывов в городе. Там начался пожар, и загорелся частный жилой дом, стоящий рядом.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Читайте РБК в Telegram.
Как школьники сдали ЕГЭ и по каким предметам снизился средний балл
Бывший губернатор Новгородской области назначен и.о. министра транспорта
Twitch попросил запретить сыну Константина Малофеева судиться вне США
Последствия наводнения в Техасе. Видео
В Индонезии начал извергаться вулкан. Видео
Чем известен уволенный с поста главы Минтранса Роман Старовойт
Трамп пригрозил повышением пошлин за поддержку БРИКС
Обстановка в аэропорту Пулково, где задержали более сотни рейсов. Видео
Economist рассказал об усилении раскола на Украине во главе с Ермаком
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов