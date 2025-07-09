 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Крушение Boeing в Донбассе ,  
0 

ЕСПЧ обвинил Россию в нарушении прав на Украине и крушении MH17

Сюжет
Крушение Boeing в Донбассе
Сюжет
Военная операция на Украине
Суд в Страсбурге впервые вынес подобные решения. В Кремле заявили, что Москва считает их ничтожными и не собирается исполнять. Россия в 2022 году вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ
Место крушения пассажирского самолета &laquo;Малайзийских авиалиний&raquo; Boeing 777
Место крушения пассажирского самолета «Малайзийских авиалиний» Boeing 777 (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной по двум делам: о нарушении норм международного права на Украине с начала полномасштабных боев в 2022 году, а также о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Как сообщает AP, ЕСПЧ выносит подобные вердикты впервые.

Дела против России инициировали Нидерланды и Украина. Решения во многом носят «символический характер» пишет AP, поскольку Москва в 2022 году вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Это произошло вскоре после того как страна покинула Совет Европы, в котором состояла с 1996 года. Российские власти заявляли, что перестали исполнять решения суда в Страсбурге из-за их «откровенно политизированного характера».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 9 июля подтвердил, что Россия не намерена исполнять решения суда: «Считаем их ничтожными. Это все, что можно сказать».

Нидерланды заявили, что совет ИКАО счел Россию виновной в крушении MH17
Политика
Фото:Алена Зыкина / EPA / ТАСС

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли. Расследование продолжалось несколько лет. В ноябре 2022-го суд в Гааге пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский. Виновными признали трех человек, включая бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова, сейчас отбывает в России четырехлетний срок по делу об экстремизме) и заочно приговорили к пожизненному заключению.

В мае Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) также признал Россию ответственной за катастрофу. Кремль отказался принять это решение, напомнив, что Москва не участвовала в расследовании. Российская сторона вышла из спора в ИКАО летом 2024 года.

Власти России настаивают на непричастности к катастрофе. В 2015 году свои выводы представил производитель «Буков» концерн «Алмаз-Антей», заявив, что лайнер сбили одной из старых модификаций ракет, не стоящих на вооружении российской армии, но используемых на Украине. Западные эксперты к российским версиям не прислушались, говорил президент Владимир Путин.

Россия также обвиняла Украину в нарушении прав человека, соответствующий иск в ЕСПЧ был подан в 2021 году. В нем, среди прочего, тоже говорилось о катастрофе Boeing. В 2023 году суд в Страсбурге закрыл дело, заявив, что российская сторона после выхода из-под его юрисдикции перестала отвечать на запросы.

Читайте РБК в Telegram.

Мерц заявил, что в урегулировании на Украине дипломатия исчерпана

В Индии обрушился автомобильный мост. Видео

В Саратовской области мужчина планировал взорвать мост. Видео

CNN опубликовал аудиозапись с угрозой Трампа «разбомбить Москву к чертям»

BI.ZONE назвала самые популярные схемы криптомошенников в Telegram

В Подмосковье автомобиль столкнулся с микроавтобусом с детьми. Подробности

Наводнение в Нью-Мексико после лесных пожаров. Видео

Глава Пентагона не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву — CNN

Полиция задержала арбитра из-за решающего пенальти в матче

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Полина Химшиашвили
ЕСПЧ права человека международное право Украина MH17 малайзийский Boeing
Материалы по теме
ЕСПЧ обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму
Политика
Кремль оценил решение ЕСПЧ об ответственности Украины за события в Одессе
Политика
Россия вышла из спора по делу о крушении MH17 в Донбассе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 91,97 (-0,45) Инвестиции, 08 июл, 19:09 Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 78,17 (-0,55) Инвестиции, 08 июл, 19:09
Лидер турецких курдов из тюрьмы призвал завершить этап вооруженной борьбы Политика, 15:15
ЕСПЧ обвинил Россию в нарушении прав на Украине и крушении MH17 Политика, 15:01
Из посетителя в покупателя: как подтолкнуть к покупке офлайнПодписка на РБК, 14:58
Украинец сбежал домой с военной службы на угнанном бронетранспортере Политика, 14:57
Еще один кошелек перевел нетронутые годами биткоины почти на $2 млрд Крипто, 14:51
В штабе партии Ле Пен во Франции прошли обыски Политика, 14:45
Орбан опубликовал фото Урсулы фон дер Ляйен с надписью «Пора уходить» Политика, 14:43
Подарок с пользой — Подписка на РБК
Приобретайте сертификат на период от 1 месяца до года
За сертификатом
Бывшего воронежского министра задержали на следующий день после отставки Общество, 14:42
Организатора забега в Хибинах, где погибли двое, не стали арестовывать Общество, 14:37
Устроивший поджог сотовой вышки на Кубани раскрыл обещанный ему гонорар Политика, 14:30
Суд в Москве оштрафовал Telegram за повторное нарушение закона Технологии и медиа, 14:29
Офисы, ТЦ и экокурорт за ₽20 млрд: что известно об Ortiga Development Недвижимость, 14:28
Слабый доллар, сильный биткоин. Как макроэкономика влияет на крипторынок Крипто, 14:27
Аналитики «ВТБ Мои Инвестиции» обновили топ-10 акций России Инвестиции, 14:25