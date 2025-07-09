ЕСПЧ обвинил Россию в нарушении прав на Украине и крушении MH17

Суд в Страсбурге впервые вынес подобные решения. В Кремле заявили, что Москва считает их ничтожными и не собирается исполнять. Россия в 2022 году вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ

Место крушения пассажирского самолета «Малайзийских авиалиний» Boeing 777 (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Европейский суд по правам человека признал Россию виновной по двум делам: о нарушении норм международного права на Украине с начала полномасштабных боев в 2022 году, а также о крушении малайзийского Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. Как сообщает AP, ЕСПЧ выносит подобные вердикты впервые.

Дела против России инициировали Нидерланды и Украина. Решения во многом носят «символический характер» пишет AP, поскольку Москва в 2022 году вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. Это произошло вскоре после того как страна покинула Совет Европы, в котором состояла с 1996 года. Российские власти заявляли, что перестали исполнять решения суда в Страсбурге из-за их «откровенно политизированного характера».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 9 июля подтвердил, что Россия не намерена исполнять решения суда: «Считаем их ничтожными. Это все, что можно сказать».

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года. Все 298 человек на борту погибли. Расследование продолжалось несколько лет. В ноябре 2022-го суд в Гааге пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский. Виновными признали трех человек, включая бывшего главу Минобороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова, сейчас отбывает в России четырехлетний срок по делу об экстремизме) и заочно приговорили к пожизненному заключению.

В мае Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) также признал Россию ответственной за катастрофу. Кремль отказался принять это решение, напомнив, что Москва не участвовала в расследовании. Российская сторона вышла из спора в ИКАО летом 2024 года.

Власти России настаивают на непричастности к катастрофе. В 2015 году свои выводы представил производитель «Буков» концерн «Алмаз-Антей», заявив, что лайнер сбили одной из старых модификаций ракет, не стоящих на вооружении российской армии, но используемых на Украине. Западные эксперты к российским версиям не прислушались, говорил президент Владимир Путин.

Россия также обвиняла Украину в нарушении прав человека, соответствующий иск в ЕСПЧ был подан в 2021 году. В нем, среди прочего, тоже говорилось о катастрофе Boeing. В 2023 году суд в Страсбурге закрыл дело, заявив, что российская сторона после выхода из-под его юрисдикции перестала отвечать на запросы.