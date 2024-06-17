Россия вышла из спора по делу о крушении MH17 в Донбассе

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Россия прекращает участие в рассматриваемом Советом ИКАО споре с Австралией и Нидерландами по делу о крушении Boeng, выполнявшего рейс MH17, сообщил МИД.

«России не было представлено возможности полноценно участвовать в техническом расследовании СБН, а его окончательные выводы содержат значительное число неточностей и нестыковок. Что касается ССГ (Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина), то в ее состав вошли государства не только прямо заинтересованные в результате расследования ввиду своей вовлеченности в инцидент, но и политически ангажированные против России», — объяснили в ведомстве.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», который следовал из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, большинство — подданные Нидерландов. Все они погибли. Расследование катастрофы продолжалось несколько лет, в ноябре 2022-го суд в Гааге вынес приговор по делу. Он пришел к выводу, что самолет был сбит из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский.

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