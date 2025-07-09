Украина объявила в розыск руководителей Минпросвещения и Банка России
Служба безопасности Украины (СБУ) и МВД страны объявили в розыск главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и министра просвещения Сергея Кравцова, следует из базы данных украинских ведомств.
МВД разыскивает обоих по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Набиуллина находится в розыске по линии украинского МВД с января 2023 года, а Кравцов — с апреля 2025 года.
По информации ТАСС, глава российского Минпросвещения столько же находится в розыске по базе данных СБУ. Ему предъявлены обвинения, в частности, за «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины».
Кроме того, оба чиновника включены в черные списки украинского сайта «Миротворец».
СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политикам, военным, деятелям культуры и общественным фигурам. Обвинения касаются, как правило, посягательства на территориальную целостность Украины. В качестве доказательств используются публичные заявления, выступления, участие в мероприятиях, поддержка российских военных действий.
Так, в декабре 2024 года СБУ сообщила о заочном приговоре к 15 годам колонии спикера Госдумы Вячеслава Володина. Среди заочно обвиненных деятелей культуры — певец Григорий Лепс, телеведущая Ольга Скабеева, актер Иван Охлобыстин.
В России также возбуждены дела в отношении высокопоставленных украинских политиков и военных. Так, в июле 2024 года российское МВД объявило в розыск экс-командующего оперативного командования «Запад» вооруженных сил Украины генерала Игоря Довганя.
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