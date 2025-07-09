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Военная операция на Украине ,  
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Украина объявила в розыск руководителей Минпросвещения и Банка России

Сюжет
Военная операция на Украине
СБУ и МВД Украины объявили в розыск глав Минпросвещения и Банка России Сергея Кравцова и Эльвиру Набиуллину. Их также внесли в списки сайта «Миротворец»
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина (Фото: Максим Константинов/ТАСС)

Служба безопасности Украины (СБУ) и МВД страны объявили в розыск главу Центробанка Эльвиру Набиуллину и министра просвещения Сергея Кравцова, следует из базы данных украинских ведомств.

МВД разыскивает обоих по статье о «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Набиуллина находится в розыске по линии украинского МВД с января 2023 года, а Кравцов — с апреля 2025 года.

По информации ТАСС, глава российского Минпросвещения столько же находится в розыске по базе данных СБУ. Ему предъявлены обвинения, в частности, за «оправдание действий России» и «посягательство на территориальную целостность Украины».

Кроме того, оба чиновника включены в черные списки украинского сайта «Миротворец».

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СБУ регулярно заочно предъявляет обвинения российским политикам, военным, деятелям культуры и общественным фигурам. Обвинения касаются, как правило, посягательства на территориальную целостность Украины. В качестве доказательств используются публичные заявления, выступления, участие в мероприятиях, поддержка российских военных действий.

Так, в декабре 2024 года СБУ сообщила о заочном приговоре к 15 годам колонии спикера Госдумы Вячеслава Володина. Среди заочно обвиненных деятелей культуры — певец Григорий Лепс, телеведущая Ольга Скабеева, актер Иван Охлобыстин.

В России также возбуждены дела в отношении высокопоставленных украинских политиков и военных. Так, в июле 2024 года российское МВД объявило в розыск экс-командующего оперативного командования «Запад» вооруженных сил Украины генерала Игоря Довганя.

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Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Украина розыск Сергей Кравцов Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина фото
Эльвира Набиуллина
экономист, председатель Центробанка
29 октября 1963 года
Сергей Кравцов фото
Сергей Кравцов
политик, министр просвещения России
17 марта 1974 года
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