Свыше 26 тыс. украинцев не пустили в Россию по подозрению в связях с СБУ

Российские пограничники не пропустили в страну более 26 тыс. граждан Украины, подозреваемых в связях с украинскими спецслужбами и националистическими формированиями, сообщил в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков.

«Только в ходе пограничного контроля предотвращен въезд <...> 26 тысяч — по подозрению в связях с украинскими спецслужбами, националистическими структурами и вооруженными формированиями», — отметил Коков.

По его словам, сейчас на территории России находится около одного миллиона переселенцев с Украины, из которых около 185 тыс. получили документы для длительного пребывания. Однако часть из них, по данным правоохранительных органов, вовлекается в преступную деятельность против России, включая подготовку диверсий и террористических акций.

Он добавил, что на российской границе было предотвращено более 24 тыс. въездов украинцев по признакам причастности к террористической и экстремистской деятельности.

За первые три месяца 2025 года российскую границу в туристических целях пересек 21 гражданин Украины, всего же в Россию прибыли 5427 украинцев, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Большинство приехали с частным визитом — 5129 человек, около 186 — по делам, 55 — по работе, 27 — для учебы, 9 — транзитом. Почти 5 тыс. воспользовались авиаперелетом, 405 — автомобилем, 26 пересекли границу пешком.

После разрыва дипломатических отношений в 2022 году Киев ввел визовый режим для россиян, а Россия сохранила безвизовый порядок въезда для украинцев до 1 января 2023 года. С сентября 2023 года украинцы могут въезжать в Россию по украинскому внутреннему паспорту, даже если срок его истек. Прибывающие из третьих стран должны проходить через аэропорт Шереметьево и пункт пропуска «Лудонка» в Псковской области — правило действует с октября 2023 года.