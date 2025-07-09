На Тайване начались крупнейшие в истории учения по отражению атаки КНР

На Тайване стартуют учения с имитацией вторжения армии КНР. Власти острова, разведка США и ряд экспертов считают, что подобное может произойти уже в 2027-м. Насколько неизбежен конфликт и как он мог бы развиваться — в статье РБК

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Девятого июля на Тайване начнутся ежегодные военные учения «Ханьгуан», которые продлятся десять дней — вдвое дольше, чем в предыдущие годы. К маневрам привлечено рекордное число участников: к регулярным войскам присоединятся более 22 тыс. резервистов. В Министерстве обороны Китайской Республики сообщили, что учения пройдут в формате «беспрецедентных десятидневных круглосуточных боевых стрельб», что позволит максимально их приблизить к реальным боевым условиям.

В ходе учений будет смоделирован многоэтапный конфликт. На первом этапе остров столкнется с угрозами в «серой зоне» — кибератаками и экономическим давлением. Затем тайваньским вооруженным силам предстоит отразить «совместный огневой удар и морскую переправу десантной группы» Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Военнослужащие и резервисты будут отрабатывать тактику ведения боя как на прибрежных участках, где возможна высадка предполагаемого противника, так и в условиях города. Параллельно на острове пройдут учения по гражданской обороне в случае ракетной атаки и эвакуации. С этой целью в столице и крупных городах приостановят работу предприятий и движение транспорта.

После гражданской войны в Китае, завершившейся в 1949 году победой коммунистов, прежнее правительство перебралось с материкового Китая на Тайвань и продолжало настаивать, что является единственной легитимной властью. Вплоть до 1970-х годов подобного мнения придерживалась значительная часть международного сообщества: представительство в ООН было у Китайской Республики (Тайвань), и большинство стран не признавали коммунистическое правительство Китайской Народной Республики. Однако в 1971 году Тайбэй утратил место в ООН, а со временем и дипломатическую поддержку. Сейчас независимость Тайваня признают лишь Ватикан и 11 государств: Белиз, Гватемала, Гаити, Маршалловы Острова, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тувалу и Эсватини. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, в то время как Тайбэй отвергает модель «Одна страна — две системы», предложенную КНР.

Насколько в ближайшие годы вероятна война в Тайваньском проливе

В последнее время 2027 год все чаще называют вероятным временем вторжения Китая на Тайвань. Впервые подобная оценка прозвучала в 2021 году, когда адмирал Филип Дэвидсон, тогдашний глава Индо-Тихоокеанского командования США, заявил на слушаниях в конгрессе, что лидер КНР Си Цзиньпин поручил НОАК быть готовой к захвату Тайваня к 2027 году. В феврале 2023 года директор ЦРУ Уильям Бернс подтвердил, что, по данным американской разведки, Пекин действительно ориентируется на этот срок при аккумулировании военного потенциала, необходимого для установления контроля над островом.

В марте 2025 года Министерство обороны Тайваня впервые официально обозначило 2027 год как вероятный срок начала агрессии со стороны КНР. На майском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» министр обороны США Пит Хегсет вновь акцентировал внимание на этой дате: «НОАК наращивает потенциал, необходимый для этого [вторжения в 2027 году], с головокружительной скоростью. НОАК готовится к этому каждый день».

Аналитический портал The Interpreter выделяет несколько причин, почему 2027 год упоминается чаще других в качестве дедлайна войны в Тайваньском проливе: это будет год 100-летия НОАК и XXI съезда Коммунистической партии Китая (КПК), на котором Си может быть переизбран на беспрецедентный четвертый срок. 2027 год также станет заключительным в президентском сроке нынешнего лидера Тайваня Лая Циндэ — в январе 2028-го на острове должны пройти выборы.

На XX съезде КПК была поставлена задача по реализации «столетних целей борьбы» в сфере военного строительства к юбилейному 2027 году, напомнил директор Центра комплексных европейских и международных исследований Василий Кашин в беседе с РБК. По его словам, модернизация НОАК будет включать в себя создание новой системы стратегического сдерживания, изменение системы военных закупок, а также широкое внедрение в вооруженные силы искусственного интеллекта и автоматизации.

Риторика КНР в отношении Тайваня в последние годы звучит все жестче. В феврале 2025 года сингапурское издание ThinkChina обратило внимание, что в китайских правительственных документах и заявлениях за 2024–2025 годы, посвященных тайваньской проблематике, из стандартных формулировок о необходимости воссоединения с островом пропал эпитет «мирное». А в начале марта агентство Reuters отметило, что в докладе премьер-министра КНР Ли Цяна не было упоминания «мирного воссоединения» с Тайванем, а тональность заявлений на эту тему стала заметно агрессивнее. На вопрос о возможной смене курса официальный представитель канцелярии по делам острова при китайском Госсовете Чэнь Биньхуа ответил, что «мирное воссоединение <…> остается основополагающей политикой для решения тайваньского вопроса», но подчеркнул готовность властей к «решительным мерам» в случае провокаций. В последней «Белой книге» китайского правительства, посвященной тайваньскому вопросу и опубликованной в августе 2022 года, говорится, что Пекин оставляет за собой право применить силу в случае «вмешательства внешних сил и любой сепаратистской деятельности». «Немирные средства — крайняя мера при непреодолимых обстоятельствах», — подчеркивается в документе.

Симона Грано, руководитель направления исследований отношений Китая и Тайваня Института азиатских и восточных исследований Университета Цюриха, отметила в комментарии РБК, что необходимость присоединить Тайвань для Си обусловлена не только историческими и идеологическими факторами, но и геополитическими амбициями. Захват острова укрепит военное влияние КНР и позволит Пекину ослабить позиции США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, разорвав так называемую первую островную цепь в Азии, куда также входят Япония и Филиппины. «И, наконец, есть экономические причины, связанные с превосходством Тайваня в производстве полупроводников, которые также имеют жизненно важное значение для будущего развития Китая в военной и гражданских областях», — отметила эксперт.

Вместе с тем Грано усомнилась, что Китаю выгодно «открывать новый фронт» в условиях экономического спада, высокого уровня безработицы среди молодежи, кризиса на рынке недвижимости и необходимости диверсификации торговых связей из-за тарифной войны, начатой Дональдом Трампом. «Я полагаю, что Китай стремится к 2027 году обрести способность и ресурсы для проведения такой операции, но это не означает, что он немедленно воспользуется этой возможностью, даже если она появится», — предположила эксперт.

Кашин разделяет эту точку зрения. По его мнению, предпринимаемые Пекином усилия в сфере военного строительства необязательно означают его стремление начать войну за Тайвань именно в 2027 году, но указывают на желание чувствовать себя уверенно при любом сценарии. Эксперт отметил, что обстановка в регионе значительно ухудшилась, после того как в 2022 году Тайвань посетила тогдашний спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, что было воспринято Пекином как намеренное оскорбление и пересечение красных линий.

Кризис может разразиться в любой момент как реакция на те или иные политические события на острове, считает Кашин. «Например, если китайцы посчитают, что отсутствуют даже малейшие перспективы решения тайваньской проблемы мирным путем, они могут пойти на реализацию кампании жесткого военного давления с целью заставить тайваньское руководство принять китайские условия», — предположил он. По оценке эксперта, важнейшей предпосылкой к мирному решению могло бы стать признание Тайванем так называемого консенсуса 1992 года, выработанного на двусторонних переговорах, согласно которому материк и Тайвань являются частью «единого Китая».

Как и когда может начаться конфликт

Согласно последнему ежегодному докладу The Military Balance 2025, материковый Китай значительно превосходит Тайвань как по размеру военного бюджета ($235 млрд против $18,9 млрд в 2024 году), так и по численности армии (2 млн против 169 тыс.). Тайвань располагает значительным числом резервистов (1,7 млн против 510 тыс. у КНР), которые могут быть мобилизованы в случае конфликта. Но Китай имеет явное преимущество в боевой технике, особенно в количестве боевых бронированных машин, танков, артиллерии, авиации и флота, включая авианосцы и подводные лодки. Кроме того, с 2020 года КНР также примерно втрое увеличила запас высокоточных баллистических и крылатых ракет (до 3,5 тыс.) и почти удвоила количество пусковых установок (до 1,5 тыс.), говорится в прошлогоднем отчете Пентагона.

Однако потенциальное вторжение на Тайвань будет сопряжено для Китая с рядом сложностей, отмечают эксперты. Из-за сезонных муссонов у НОАК есть всего два окна для потенциальной высадки — апрель и октябрь. На эти же месяцы часто приходятся и китайские военно-морские маневры в регионе, в том числе весенние учения «Гром над проливом — 2025А» (до нынешнего года — «Совместный меч»). Ландшафт Тайваня также затрудняет высадку десанта: восточный берег слишком скалист и не подходит для этих целей, а западное побережье окружают отмели, где глубина не превышает 15 м.

Впрочем, решение этой проблемы НОАК уже нашла. В январе этого года стало известно о строительстве в Китае специальных барж, похожих на те, что союзные силы во время Второй мировой войны использовали в качестве плавучих причалов при высадке в Нормандии. С весны китайские власти приступили к их испытаниям — кадры с баржами были показаны в конце марта в эфире государственного телеканала CCTV. В передаче отмечалось, что они могут быть задействованы после того, как НОАК обеспечит превосходство на воде и в воздухе. Выстроившись в ряд, три таких судна могут создать рампу общей протяженностью около 820 м, поясняет The New York Times.

По оценке исследователя вашингтонского Совета по международным отношениям Дэвида Сакса, на переброску сотен тысяч китайских солдат через Тайваньский пролив потребуются несколько недель и значительный флот, а каждая из перебросок может занять несколько часов. При этом военные приготовления КНР, включая стягивание подразделений в восточные провинции Фуцзянь и Гуандун, будет легко вычислить по спутниковым снимкам, обратил внимание эксперт.

В 2021 году Министерство обороны Тайваня предупреждало, что КНР может осуществить нападение под прикрытием учений и застать власти острова врасплох. Военный аналитик Том Шугарт обнаружил, что НОАК стала задействовать в военно-морских учениях гражданские грузовые суда, которые обычно используются для перевозки автомобилей, — их применение в начале боевых действий также может обеспечить эффект неожиданности.

Ключевым элементом возможной операции станет морская блокада Тайваня, о чем открыто говорят китайские военные эксперты. «Если Тайвань потеряет морские пути снабжения, его ресурсы быстро истощатся, социальный порядок нарушится, а жизнь населения окажется под угрозой», — заявил профессор Национального университета обороны НОАК, генерал-майор Мэн Сянцин в эфире CCTV (цитата по AFP). Дело в том, что Тайвань на 96% зависит от импорта энергоресурсов, включая нефть, уголь и природный газ, а также ввозит морем порядка 70% продовольственных товаров. Командование восточного театра военных действий НОАК, ответственное за операции в проливе, на апрельских учениях «Гром над проливом» отрабатывало как раз «блокаду стратегических районов и морских путей», что также подтверждает подготовку к подобному сценарию.

Успех возможной военной операции КНР будет во многом зависеть от эффективности координации между армией, авиацией, флотом и десантными войсками, считает Симона Грано. Она также допустила, что Пекин может предпринять попытку «обезглавить» руководство Тайваня, в том числе физически устранив президента Лая Циндэ, чтобы предотвратить консолидацию общества вокруг тайваньских властей. С этой целью Пекин может попытаться создать на острове пятую колонну из внедренных агентов, и ужесточение мер по борьбе со шпионажем и диверсиями, объявленное Лаем в марте 2025 года, отчасти вызвано этими угрозами, предположила эксперт (только за последний год на Тайване было несколько скандалов, связанных со шпионажем на КНР, включая случаи с вербовкой охранников президентского офиса и бывших сотрудников правящей Демократической прогрессивной партии).

Как поведут себя США и соседи Китая

Главным фактором неопределенности в случае военной эскалации станет вмешательство или невмешательство в конфликт США и их союзников, а также степень этого вмешательства, считает Кашин. «Если Тайвань сопротивляется в одиночку, то его падение — это вопрос времени, причем, скорее всего, считаных недель — максимум», — прогнозирует он.

Вашингтон не имеет официальных дипломатических отношений с Тайбэем, но поставляет ему оружие в рамках принятого в 1979 году Закона об отношениях с Тайванем. США публично придерживаются политики «одного Китая». Но 46-й президент США Джо Байден заявлял о готовности задействовать американские войска для защиты Тайваня. Дональд Трамп пока не раскрывал свою позицию на этот счет. Однако министр финансов США Скотт Бессент заявил в начале марта, что Трамп убежден: Китай не предпримет вторжения на Тайвань в период, пока во главе КНР Си Цзиньпин.

Опрошенные РБК эксперты также предположили, что в случае вступления США в конфликт в него будет вовлечена и союзная Япония. На территории этой азиатской страны находится примерно 54 тыс. американских военнослужащих — больше, чем в любой другой стране мира. Значительная их часть, около 30 тыс., — контингент военных баз, расположенных на Окинаве (около 700 км от Тайваня). Один из самых южных островов Японии Йонагуни расположен в 110 км к северу от Тайваня. На нем проживают всего 1,7 тыс. человек, но в 2016 году там была открыта военная база, а в начале 2025-го стало известно о планах разместить на острове зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Type-03. На подготовку Японии к возможному участию в конфликте указывает и то, что в марте 2025 года правительство страны впервые представило планы по эвакуации 120 тыс. жителей и туристов с островов, расположенных вблизи Тайваня. А в июне «Никкэй Симбун» сообщила о строительстве бомбоубежищ на южных островах.

Согласно индексу Global Firepower 2025, силы самообороны Японии занимают восьмое место в мире по военной мощи, а США и КНР — первое и третье соответственно. Япония ведет интенсивное военное строительство: в декабре 2022 года Токио утвердил новую оборонную стратегию, предусматривающую наращивание военных расходов до 2% ВВП к 2027 году (по итогам 2025 года, как ожидается, будет преодолена отметка в 1,8%). Япония совместно с США производит ракеты средней дальности AMRAAM и зенитные PAC-3 MSE для систем Patriot, а во время мартовского визита Хегсета в Токио обсуждалось совместное производство противокорабельных ракет SM-6.

Важным плацдармом для американских военных также могут стать Филиппины из-за их географической близости к возможному театру боевых действий: самая северная группа филиппинских островов Батанес находится менее чем в 200 км от Тайваня. По соглашению от 2014 года США получили доступ к девяти военным объектам на Филиппинах, два из которых находятся вблизи Тайваня. Япония и Филиппины проводят регулярные учения совместно с США, а в июле 2024 года они заключили оборонный пакт, позволяющий им размещать военнослужащих на территории друг друга.

Угроза вступления в конфликт США и Японии не заставит КНР отказаться от операции захвата, если решение о ней все же будет принято, убежден Кашин. Он пояснил, что Пекин не может позволить себе безвозвратно утратить Тайвань: это важная часть общественного договора, который состоит в том, что, придя к власти, КПК прервала «столетие унижений», а поражение и утрата острова делегитимизирует ее в глазах общества. И Китай готовился к сценарию, при котором на защиту Тайваня встанут США и у него сохранится преимущество в виде непосредственной близости к зоне боевых действий. «Но это будет беспрецедентное потрясение, тяжелая, большая, высокотехнологичная война на море, предсказать ход которой нелегко, поскольку подобного рода войн не было после Второй мировой», — подчеркнул Кашин.