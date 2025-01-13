Telegraph рассказала о строительстве Китаем барж для десанта на Тайвань

Китай строит баржи для высадки на Тайвань, они похожи на те, которые использовались союзными силами во время высадки в Нормандии во Второй мировой войне. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на экспертов.

По словам специалистов, суда могут разложить 120-метровый мост через труднопроходимые скалистые и песчаные пляжи Тайваня для перевозки танков и боеприпасов.

В то же время старший научный сотрудник Института Катон Эрик Гомес отметил, что баржи будут уязвимы для противокорабельных ракет и «станут легкой добычей».

Китаю также потребуется установить превосходство в воздухе и на море, чтобы использовать баржи, отметил Марк Кансиан из Центра стратегических и международных исследований. Профессор Лайл Голдштейн из Института Уотсона при Университете Брауна добавил, что Китаю следует построить не менее двух десятков таких барж для проведения высадки, потому что многие из них могут быть уничтожены в ходе контратаки Тайваня.

Высадка союзнических сил на побережье Нормандии во Франции 6 июня 1944 именуется «Днем Д». Во время операции союзники активно использовали «гавани Малберри» (Mulberry Harbours), которые применялись для выгрузки военной техники и боеприпасов.

Тайвань и материковый Китай разделились в 1949 году во время гражданской войны. Китайское правительство придерживается принципа «одного Китая», считает правительство на Тайване сепаратистским, а сам остров — своей провинцией. Сейчас независимость Тайваня признают лишь Ватикан и 11 государств.

Минобороны Тайваня регулярно сообщает об обнаружении китайских самолетов и кораблей вблизи своих границ. Так, утром 12 января вооруженные силы Тайваня обнаружили вблизи острова восемь самолетов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая.