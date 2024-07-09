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Военная операция на Украине ,  
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NYT узнала, что в США считают невозможным для Украины вернуть территории

NYT: американские чиновники считают невозможным для Украины вернуть территории
Сюжет
Военная операция на Украине
Даже с утраченными территориями Киев мог бы «выйти победителем», сблизившись с НАТО и Европой, заявили источники NYT в американской администрации. Зеленский ранее исключал любые территориальные уступки, Путин против Киева в НАТО
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Украинские силы истощены, а американские чиновники в частном порядке все чаще говорят, что Украине будет практически невозможно вернуть утраченные территории, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

В то же время, по словам собеседников газеты, если показатели на поле боя для ВСУ улучшатся, то Киев сможет настаивать на большей европейской интеграции. При этом некоторые из источников заявили NYT, что Украина все равно могла бы «выйти победителем», сблизившись с НАТО и Европой.

Вместе с тем источники отмечают, что начинать мирные переговоры сейчас было бы ошибкой, поскольку силы ВСУ вскоре должны окрепнуть благодаря помощи на $61 млрд, одобренной конгрессом США в мае.

Россия по результатам референдума присоединила Крым (в 2014 году), ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области (в 2022 году). Украинские власти называют территории аннексированными. В этом их поддерживают США и другие западные партнеры. В Москве вопрос принадлежности регионов называли закрытым.

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Фото: Sean Gallup / Getty Images

14 июня в ходе выступления в МИД России Владимир Путин озвучил условия для мирных переговоров с Украиной. По его словам, первым делом Киев должен отвести свои войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, учитывая их изначальные административные границы, то есть включая подконтрольные Украине города Херсон и Запорожье. Также Украина должна согласиться на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, провести демилитаризацию и денацификацию, зафиксировать статус новых регионов, Крыма и Севастополя как субъектов России.

Президент Украины Владимир Зеленский счел эти условия ультиматумом. Впоследствии он заявил, что Украина до конца года подготовит собственный всеобъемлющий план по прекращению конфликта на основе «формулы мира», который будет представлен союзникам Киева. В рамках этой «формулы» Украина в том числе настаивает на полном выводе российских войск на границы 1991 года. Москва исключала такие условия.

В недавнем интервью Bloomberg Зеленский также заявил, что только народ Украины может решать, должна ли Украина вступать в НАТО без утраченных территорий по так называемому немецкому сценарию. «Я являюсь президентом и гарантом Конституции. И если мы говорим о каких-то изменениях относительно наших территорий, это изменения Конституции и это преступление. И поэтому если нам предлагают немецкую модель или еще какую-нибудь, корейскую и т.д., в любом случае надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается. А после этого понять мнение всех нас. Не только мое, а прежде всего общества, народа Украины», — сказал глава государства.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Военная операция на Украине мирные переговоры США территории наступление
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