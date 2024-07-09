Экс-чиновник сравнил НАТО с «актером второго плана» из-за гибридных угроз

Блок должен признать, что ему придется делить зону ответственности с отдельными государствами, ЕС или даже частными компаниями в борьбе с гибридными угрозами, считает экс-руководитель отдела гибридных проблем Майкл Рюле

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Новые вызовы, стоящие перед классическим военным альянсом, таким как НАТО, заставляют его отойти на второй план, пишет бывший руководитель отдела гибридных проблем и энергетической безопасности Управления новых вызовов безопасности НАТО Майкл Рюле в статье для Die Welt в преддверии саммита блока в Вашингтоне.

«НАТО считается золотым стандартом военного сотрудничества во всем мире. Его основной задачей является сдерживание. Однако в контексте гибридной войны этот вариант — залежавшийся товар», — пишет Рюле.

Среди таких вызовов бывший чиновник НАТО назвал «использование невоенных средств в мире растущей конкуренции»: кибератаки, кампании по дезинформации, вмешательство в выборы, манипулирование посредством социальных сетей, что ослабляет внутреннюю сплоченность западных обществ.

«Эти методы недороги, и, поскольку для их использования могут быть привлечены частные лица, такие как хакеры, связи с правительством, стоящим за ними, обычно остаются неясными. То же относится и к диверсиям, таким как подрыв трубопровода или покушение на нежелательных лиц за рубежом. В большинстве случаев можно догадаться, кто за этим стоит, но это не создает цепочки доказательств, которые можно использовать в суде», — поясняет он.

Как отмечает Рюле, это ставит НАТО в затруднительное положение: хотя благодаря обмену разведданными у альянса есть «хороший обзор гибридной деятельности», но почти во всех случаях ответственность за защиту от таких атак лежит на отдельных государствах. «Даже если несколько государств решат совместно ответить на гибридные атаки, предпочтительно, чтобы они сделали это в рамках Евросоюза», — объясняет экс-чиновник. ЕС предлагает не только многочисленные юридические инструменты, но и невоенные — например, Евросоюз может наказать Россию экономическими санкциями, а НАТО — нет. «Продукт, который может предложить НАТО — военное сдерживание, — в этом контексте залежавшийся товар», — указывает Рюле. По его словам, альянс неэффективен против атак «ниже военного порога», о чем свидетельствуют многочисленные гибридные действия против союзников.

Еще одним вызовом для НАТО является рост антилиберализма во многих западных обществах, что «может привести к тому, что демократический альянс, основанный на единогласии, окажется неспособным действовать», пишет Рюле. Блок еще не дошел до этой точки, но «тактика промедления» Турции со вступлением Швеции в НАТО и упорное сопротивление Венгрии и Словакии помощи Украине демонстрируют, куда это может завести, указывает он. Для тех, кто симпатизирует России или Китаю, НАТО становится «политической смирительной рубашкой», которая ограничивает свободу маневра, считает Руле. «Они остаются в альянсе, потому что не хотят лишиться полиса военной страховки на случай чрезвычайной ситуации, а в остальном блокируют все неприятные решения», — пишет бывший чиновник.

НАТО, отметил он, пытается адаптироваться к новым вызовам. Отражение гибридных атак, таких как кибератаки или кампании по дезинформации, стало неотъемлемой частью всех крупных учений НАТО. Если член альянса столкнется с гибридной кампанией, такой как потоки беженцев, блок может направить группу экспертов, чтобы помочь стране справиться с кризисом. Однако «фундаментальная дилемма НАТО» заключается в том, что основная ответственность за эти проблемы лежит на отдельных государствах-членах, частных компаниях или ЕС. «В отличие от коллективной обороны альянса, когда национальные государства предоставляют главнокомандующему НАТО обширные полномочия в чрезвычайной ситуации, правительства сохраняют контроль во всех других областях». В случае атаки ниже порога горячей войны, вряд ли можно ожидать комплексной реакции со стороны НАТО. Альянс может только оказать помощь, поддерживая национальные правительства по их просьбе», — пояснил экс-чиновник.

По его мнению, блок должен признать, что ему придется делить зону ответственности с отдельными государствами, ЕС или даже частными компаниями. «Безопасность все чаще требует умения играть в команде. Альянсу еще предстоит привыкнуть к роли актера второго плана, но, как мы знаем, Голливуд также вручает «Оскары» за роли второго плана», — отметил он.

В то же время альянс продолжает играть ключевую роль в коллективной обороне, подчеркнул Рюле. Военные действия на Украине показали, что, «несмотря на все разговоры о гибридных угрозах, собственное выживание зависит в первую очередь от военного потенциала», и такие возможности может предложить только НАТО. «Или, как однажды выразился [40-й президент США] Рональд Рейган: «Однажды я играл шерифа, который думал, что сможет обойтись без револьвера. Через 27 минут я был мертв!» — заключил Рюле.