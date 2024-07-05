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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о 50 сбитых беспилотниках на юге России

Минобороны: за ночь сбиты 50 БПЛА в Ростовской, Запорожской областях и на Кубани
Сюжет
Военная операция на Украине
В Краснодарском крае был атакован Приморско-Ахтарск, есть шесть пострадавших, повреждены жилой дом и энергоподстанция. В Ростовской области из-за падения обломков дронов начались ландшафтные пожары в Ростове и Азовском районе
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Прошедшей ночью средства ПВО сбили 50 беспилотников в южных регионах России, сообщило Минобороны.

Из них 14 — над Краснодарским краем, 26 — над Запорожской областью, 10 — над Ростовской областью.

Глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе был атакован Приморско-Ахтарский район (расположен на берегу Азовского моря), в городе Приморско-Ахтарск были повреждены гражданские объекты, в том числе трехэтажный многоквартирный дом и энергоподстанция, питающая значительную часть города. Были госпитализированы шесть человек, среди них двое детей.

Ростовский губернатор Василий Голубев сообщал, что из-за падения обломков дронов были зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в Ростове-на-Дону и в Азовском районе, предварительно, пострадавших нет.

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Прошлой ночью российские средства ПВО сбили четыре беспилотника: два над Брянской областью, по одному — над Белгородской и Тамбовской. Также губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о падении двух дронов в селе Московское недалеко от Ставрополя.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
беспилотники Минобороны Ростовская область Краснодарский край Запорожская область
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