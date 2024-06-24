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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области обломки дронов упали на территорию предприятия

Голубев: в Ростовской области один беспилотник сбит, еще два подавлено
Сюжет
Военная операция на Украине

В Ростовской области силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник, еще два — подавили, сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, обломки аппаратов упали на территории промышленного предприятия. Никто не пострадал, добавил глава региона.

В ростовском Азове из-за атаки дрона загорелись нефтяные резервуары
Политика
Фото:МЧС России

Ростовская область неоднократно попадала под атаки со стороны Украины. Одна из самых масштабных атак произошла в ночь на 14 июня — тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 70 беспилотников над регионом.

Кроме того, в ростовском Азове после атаки дронов 18 июня загорелся нефтяной резервуар объемом 5 тыс. куб. м, пожар удалось потушить спустя три дня.

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