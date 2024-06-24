Голубев: в Ростовской области один беспилотник сбит, еще два подавлено

В Ростовской области обломки дронов упали на территорию предприятия

В Ростовской области силы противовоздушной обороны сбили один беспилотник, еще два — подавили, сообщил губернатор Василий Голубев.

По его словам, обломки аппаратов упали на территории промышленного предприятия. Никто не пострадал, добавил глава региона.

Ростовская область неоднократно попадала под атаки со стороны Украины. Одна из самых масштабных атак произошла в ночь на 14 июня — тогда Минобороны отчиталось об уничтожении 70 беспилотников над регионом.

Кроме того, в ростовском Азове после атаки дронов 18 июня загорелся нефтяной резервуар объемом 5 тыс. куб. м, пожар удалось потушить спустя три дня.