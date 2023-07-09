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Кадыров сообщил о передислокации «Ахмата» на бахмутское направление

Рамзан Кадыров сообщил о передислокации «Ахмата» на «сложное» бахмутское направление
«Ахмат» будет передислоцирован на «сложное» бахмутское направление, что говорит о доверии российского Генштаба к подразделению, сообщил Кадыров. Он также подтвердил контроль российских сил над Клещеевкой
Фото: Елена Афонина / ТАСС
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Спецназ «Ахмат» под командованием заместителя командующего 2-м армейским корпусом Апты Алаудинова передислоцировался на «сложное» бахмутское направление, сообщил в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, такая «рокировка» говорит о доверии российского Генштаба и высокой боеспособности подразделения.

Он также опубликовал видео, на котором Алаудинов возвращается из населенного пункта Клещеевка под Артемовском (Бахмутом). «Как видите, даже по окрестностям Клещеевки с генералом на борту водитель ведет боевую машину уверенно и очень спокойно. Укронато больше в интернете воюет за Клещеевку, чем на земле», — написал он.

Об активизации боев на бахмутском направлении российские власти и Минобороны сообщают с начала июня, когда президент Украины Владимир Зеленский объявил о широкомасштабном контрнаступлении ВСУ.

Клещеевка — село к юго-западу от Артемовска. О его взятии 19 января сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он тогда подчеркивал, что населенный пункт взяли «исключительно» подразделения его военной компании. Спустя день штаб территориальной обороны ДНР подтвердил, что село находится под контролем российских военных.

6 июля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что ВСУ подошли достаточно близко к Клещеевке, однако российские военные отбили атаки противника. В тот же день российское Минобороны сообщало об ударах по пордазделениям ВСУ в районе села. «Западнее населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики поражены скопления живой силы и техники противника», — говорилось в сводке военного ведомства.

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Кадыров сообщил о передислокации «Ахмата» на бахмутское направление
Кадыров сообщил о передислокации «Ахмата» на бахмутское направление

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
"Ахмат" Артёмовск (Бахмут) Рамзан Кадыров Военная операция на Украине
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