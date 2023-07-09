Киев заявил о согласовании «нескольких важных решений» для Украины и НАТО

Глава украинского МИДа считает, что путь страны в альянс станет короче по итогам саммита блока в Вильнюсе

Дмитрий Кулеба (Фото: Christine Olsson / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Путь Украины в НАТО станет короче по итогам саммита альянса в Вильнюсе, написал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в новой социальной сети Threads (аналог Twitter, созданный признанной в России экстремистской и запрещенной компанией Meta), его слова приводит УНИАН.

По его словам, уже согласовано «несколько важных решений» для Киева и блока.

«И это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы это вместе с ближайшими партнерами сделали», — сообщил Кулеба.

По его мнению, для НАТО упустить возможность вступления Украины — значит «сделать подарок [президенту России Владимиру] Путину в момент, когда его надо дожимать на всех фронтах». «Работа продолжается. И продлится без перерыва в течение выходных, до последней минуты принятия декларации саммита НАТО в Вильнюсе», — добавил глава украинского МИДа.

Саммит НАТО пройдет в столице Литвы 11–12 июля. В нем примет участие украинский президент Владимир Зеленский.

Киев отправил официальную заявку на членство в НАТО осенью 2022 года. Хотя генсек альянса Йенс Столенберг неоднократно заявлял, что двери блока открыты для Украины, конкретных обещаний до сих пор не прозвучало. Газета Washington Post писала, что натовские страны хотят сосредоточить разговор на «гарантиях безопасности» для Киева, а не на членстве в ближайшей перспективе. Последнее «многие союзники считают невозможным даже обсуждать до тех пор, пока Украина остается в состоянии войны с Россией», указывало издание. Пока детали пакета безопасности еще не доработаны, но официальные лица США и НАТО характеризуют его как пакт о взаимной обороне или меморандум о безопасности с Украиной, писала газета.

Президент США Джо Байден исключал вступление Украины в НАТО до завершения конфликта. Он говорил, что хотел бы избежать ситуации, при которой весь альянс «находился бы в состоянии войны» с Москвой. Германия также намерена добиваться отсрочки членства Киева из-за опасений по поводу возможного вооруженного противостояния с Россией, писала газета The Telegraph.

Москва не раз требовала от стран НАТО отказа от продвижения альянса на восток, в том числе за счет Украины. Президент Владимир Путин заявлял, что Москву «обманули», пообещав, что НАТО не будет расширяться. Расширение блока, которое создает угрозу для России, он называл одной из причин начала военной операции на Украине. «Но наши исторические территории с населением русскоговорящим — в НАТО. Не оборзели, нет?» — заявлял Путин в июне. В Кремле подчеркивали, что недопущение Украины в НАТО остается одной из целей военных действий.