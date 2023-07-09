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Telegraph узнал о планах Берлина отсрочить заявку Киева в НАТО

Telegraph: Германия хочет отсрочить заявку Украины на вступление в НАТО из-за России
На саммите НАТО Германия призовет союзников сосредоточиться на предоставлении Украине гарантий безопасности. Берлин хочет отсрочить членство Киева в блоке из опасений, что Москва «протестирует» статью 5 о коллективной обороне
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский (Фото: Roman Pilipey / Getty Images)

Германия собирается настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести альянс к вооруженному противостоянию с Россией, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в блоке.

По словам собеседника газеты, на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля Берлин призовет союзников сосредоточиться на предоставлении Киеву гарантий безопасности, а не на предложениях присоединиться к блоку.

«Берлин сдержанно относится к возможности предложить [Украине] немедленное членство», — сказал источник Telegraph. По его словам, Германия не хочет, чтобы президент России Владимир Путин «потенциально тестировал» статью 5 Вашингтонского договора (согласно этой статье, коллективная оборона означает, что нападение на одного из членов блока будет рассматриваться как нападение на всех членов).

Газета отмечает, что в Германии разделяют опасения президента США Джо Байдена. Накануне он заявил, что вступление Украины в НАТО не может быть реализовано до завершения военного конфликта с Россией и он хотел бы избежать ситуации, при которой весь альянс «находился бы в состоянии войны» с Москвой. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан также сказал, что США «не стремятся начать Третью мировую войну» и «Украина не присоединится к НАТО после этого саммита».

В то же время США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по типу Израиля, заявил Байден. О том, что Вашингтон может предложить Киеву «израильскую модель», ранее сообщала The Washington Post. Израиль не член НАТО, и США не обязаны оказывать ему помощь в случае нападения. Однако эта страна десятилетиями была основным партнером Вашингтона на Ближнем Востоке и крупнейшим получателем американской помощи со времен Второй мировой войны. Согласно двусторонним договоренностям, США должны предоставить Израилю военную помощь на сумму $38 млрд с 2019 по 2028 год.

Как передает Telegraph, США, Великобритания и страны ЕС сейчас готовят ряд двусторонних предложений по безопасности, которые помогут обезопасить Киев. Однако лидеры восточноевропейских стран, например, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, настаивают, что Украине на саммите должна быть предложена дорожная карта по включению в НАТО.

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Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре прошлого года. Президент Владимир Зеленский говорил, что страна желает получить на саммите «четкий сигнал», что ее примут в блок, а не только услышать заявления об «открытых дверях» альянса. При этом он отмечал, что понимает невозможность вступления страны в НАТО, пока продолжаются боевые действия.

Россия выступает против этого. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что недопущение вступления Украины в НАТО остается одной из целей военных действий, начатых в феврале 2022 года. Владимир Путин заявлял, что Москва добивается закрепления нейтрального статуса Украины, «с тем чтобы с ее территории никогда не исходила угроза для Российской Федерации».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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