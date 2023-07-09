Резников заявил о скором получении от Нидерландов противоминных кораблей

Украина в скором времени получит от Нидерландов противоминные корабли, заявил в эфире телеканала «Рада» глава Минобороны страны Алексей Резников.

«Даже корабли противоминные мы уже тоже имеем. Два корабля противоминных стоят в Великобритании под украинскими флагами и с украинскими экипажами. И скоро мы тоже получим от правительства Нидерландов», — сказал он (цитата по ТАСС). Министр не уточнил, сколько кораблей передаст Амстердам.

В апреле министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен говорила, что страна предоставит Киеву два минных тральщика класса Alkmaar, они будут готовы к использованию в 2025 году. Подготовка украинских подразделений к управлению кораблями начнется во второй половине 2023 года, «это будет сделано вместе с Бельгией и другими союзниками», — отмечала она (цитата по УНИАН). Оллонгрен назвала передачу тральщиков «вкладом в будущее», отметив, что после военных действий в морях останется много мин.

О поставке Украине двух противоминных кораблей из Великобритании Лондон и Киев договорились еще в 2021 году. Она предусмотрена в рамках кредитного соглашения между двумя странами на сумму $2,2 млрд, которое в январе 2022 года ратифицировала Верховная рада. В августе того же года украинский посол Вадим Пристайко сообщил, что ВМС страны получат корабли из состава Королевских военно-морских сил, обновят и оснастят специальным оборудованием, которое необходимо Украине.

Помомо этого, корабли для украинских ВМС строят в Турции. «То есть можно сказать, что уже создана корабельная коалиция [в поддержку Киева]», — говорил Резников в апреле.