Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Замглавы МИДа Украины посоветовал «идти к черту» немецкому депутату Политика, 03:35
Резников заявил о скором получении от Нидерландов противоминных кораблей Политика, 03:34
В Гиссене 26 полицейских пострадали при беспорядках на фестивале Эритреи Общество, 02:49
Новости, политика и турецкие сериалы: что смотрят телезрители РБК и Триколор, 02:49
Во Франции запретят продавать фейерверки в День взятия Бастилии Политика, 02:42
На ВДНХ остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы» Общество, 02:12
Страны НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе превратили город в «крепость» Политика, 01:45
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Москве после столкновения автобуса и грузовика пострадали 12 человек Общество, 01:45
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 01:05
Россия заявила о нарушении правил безопасности полетов в небе над Сирией Политика, 01:03
Telegraph узнал о планах Берлина отсрочить заявку Киева в НАТО Политика, 00:54
В Великом Новгороде задержали мужчину, спрятавшего тело девушки в бочке Общество, 00:46
Полиция применила водометы для разгона протестов в Тель-Авиве Политика, 00:14
Военная операция на Украине ,  
0 

Резников заявил о скором получении от Нидерландов противоминных кораблей

Глава Минобороны Украины заявил о скором получении от Нидерландов противоминных кораблей

Украина в скором времени получит от Нидерландов противоминные корабли, заявил в эфире телеканала «Рада» глава Минобороны страны Алексей Резников.

«Даже корабли противоминные мы уже тоже имеем. Два корабля противоминных стоят в Великобритании под украинскими флагами и с украинскими экипажами. И скоро мы тоже получим от правительства Нидерландов», — сказал он (цитата по ТАСС). Министр не уточнил, сколько кораблей передаст Амстердам.

В апреле министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен говорила, что страна предоставит Киеву два минных тральщика класса Alkmaar, они будут готовы к использованию в 2025 году. Подготовка украинских подразделений к управлению кораблями начнется во второй половине 2023 года, «это будет сделано вместе с Бельгией и другими союзниками», — отмечала она (цитата по УНИАН). Оллонгрен назвала передачу тральщиков «вкладом в будущее», отметив, что после военных действий в морях останется много мин.

О поставке Украине двух противоминных кораблей из Великобритании Лондон и Киев договорились еще в 2021 году. Она предусмотрена в рамках кредитного соглашения между двумя странами на сумму $2,2 млрд, которое в январе 2022 года ратифицировала Верховная рада. В августе того же года украинский посол Вадим Пристайко сообщил, что ВМС страны получат корабли из состава Королевских военно-морских сил, обновят и оснастят специальным оборудованием, которое необходимо Украине.

Помомо этого, корабли для украинских ВМС строят в Турции. «То есть можно сказать, что уже создана корабельная коалиция [в поддержку Киева]», — говорил Резников в апреле.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Нидерланды Алексей Резников Украина корабли
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter