Во Франции запретят продавать фейерверки в День взятия Бастилии

Во время празднования Дня взятия Бастилии купить фейерверки во Франции смогут только профессионалы, сообщила премьер Элизабет Борн. Власти пообещали и другие меры безопасности, чтобы не допустить новых беспорядков

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Во Франции ко Дню взятия Бастилии, который отмечают 14 июля, будут приняты масштабные меры безопасности, сообщила в интервью Parisien премьер-министр Элизабет Борн.

Она подписала указ, который запрещает продажу, ношение и транспортировку фейерверков в приближающиеся праздничные дни. «Купить их смогут только профессионалы, которые будут организовывать фейерверки в муниципалитетах», — сказала Борн.

Меры призваны предотвратить новые беспорядки, подобные тем, которые вспыхнули в стране после того как в пригороде Парижа Нантере полицейский убил 17-летнего Наэля М. из алжирско-марокканской семьи. Подросток находился за рулем автомобиля, ехавшего по выделенной полосе на большой скорости, и не остановился по требованию полиции. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве и заключили под стражу.

Беспорядки продолжались с конца июня, их участники поджигали мусорные баки, здания и автомобили, грабили магазины. По данным МВД, было зафиксировано более 23 тыс. пожаров на дорогах, сожжено более 12 тыс. автомобилей, более 2,5 тыс. зданий повреждены или разрушены, включая 273 полицейских участка. Также от действий погромщиков пострадали 105 ратушей и 168 школ. Правоохранительные органы зафиксировали 17 нападений на должностных лиц.

4 июля президент Эмманюэль Макрон сообщил, что пик погромов пройден. В то же время он задался вопросом, как надолго «это возвращение к спокойствию», и допустил, что в кризисных ситуациях власти Франции могли бы прибегать к ограничениям работы интернета, вплоть до его отключения. Эту идею раскритиковали парламентарии.

День взятия Бастилии — национальный праздник, посвященный восстанию парижан 14 июля 1789 года, когда была взята крепость-тюрьма Бастилия и освобождены заключенные. Эти события положили начало Великой французской революции. Постановление о праздновании этого события было принято 6 июля 1880 года.