Во Франции запретят продавать фейерверки в День взятия Бастилии

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Замглавы МИДа Украины посоветовал «идти к черту» немецкому депутату Политика, 03:35
Резников заявил о скором получении от Нидерландов противоминных кораблей Политика, 03:34
В Гиссене 26 полицейских пострадали при беспорядках на фестивале Эритреи Общество, 02:49
Новости, политика и турецкие сериалы: что смотрят телезрители РБК и Триколор, 02:49
Во Франции запретят продавать фейерверки в День взятия Бастилии Политика, 02:42
На ВДНХ остановилось колесо обозрения «Солнце Москвы» Общество, 02:12
Страны НАТО в преддверии саммита в Вильнюсе превратили город в «крепость» Политика, 01:45
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Москве после столкновения автобуса и грузовика пострадали 12 человек Общество, 01:45
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 01:05
Россия заявила о нарушении правил безопасности полетов в небе над Сирией Политика, 01:03
Telegraph узнал о планах Берлина отсрочить заявку Киева в НАТО Политика, 00:54
В Великом Новгороде задержали мужчину, спрятавшего тело девушки в бочке Общество, 00:46
Полиция применила водометы для разгона протестов в Тель-Авиве Политика, 00:14
Политика ,  
0 

Во Франции запретят продавать фейерверки в День взятия Бастилии

Премьер Франции из-за беспорядков запретила продавать фейерверки в День взятия Бастилии
Во время празднования Дня взятия Бастилии купить фейерверки во Франции смогут только профессионалы, сообщила премьер Элизабет Борн. Власти пообещали и другие меры безопасности, чтобы не допустить новых беспорядков
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images
Фото: Abdulmonam Eassa / Getty Images

Во Франции ко Дню взятия Бастилии, который отмечают 14 июля, будут приняты масштабные меры безопасности, сообщила в интервью Parisien премьер-министр Элизабет Борн.

Она подписала указ, который запрещает продажу, ношение и транспортировку фейерверков в приближающиеся праздничные дни. «Купить их смогут только профессионалы, которые будут организовывать фейерверки в муниципалитетах», — сказала Борн.

Меры призваны предотвратить новые беспорядки, подобные тем, которые вспыхнули в стране после того как в пригороде Парижа Нантере полицейский убил 17-летнего Наэля М. из алжирско-марокканской семьи. Подросток находился за рулем автомобиля, ехавшего по выделенной полосе на большой скорости, и не остановился по требованию полиции. Полицейского обвинили в непредумышленном убийстве и заключили под стражу.

Беспорядки продолжались с конца июня, их участники поджигали мусорные баки, здания и автомобили, грабили магазины. По данным МВД, было зафиксировано более 23 тыс. пожаров на дорогах, сожжено более 12 тыс. автомобилей, более 2,5 тыс. зданий повреждены или разрушены, включая 273 полицейских участка. Также от действий погромщиков пострадали 105 ратушей и 168 школ. Правоохранительные органы зафиксировали 17 нападений на должностных лиц.

4 июля президент Эмманюэль Макрон сообщил, что пик погромов пройден. В то же время он задался вопросом, как надолго «это возвращение к спокойствию», и допустил, что в кризисных ситуациях власти Франции могли бы прибегать к ограничениям работы интернета, вплоть до его отключения. Эту идею раскритиковали парламентарии.

День взятия Бастилии — национальный праздник, посвященный восстанию парижан 14 июля 1789 года, когда была взята крепость-тюрьма Бастилия и освобождены заключенные. Эти события положили начало Великой французской революции. Постановление о праздновании этого события было принято 6 июля 1880 года.

Читайте на РБК Pro
SAP ушел, а карьера осталась: как переучить разработчиков на «1С»
Что, если не Дубай. К каким люксовым локациям ОАЭ следует присмотреться
Рынок акций Зимбабве вырос на 800%. Что это говорит об экономике страны
Основатель «Нетологии»: «Я так увлекся работой, что попал в больницу»
«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Франция фейерверки беспорядки День взятия Бастилии
Материалы по теме
Французы стали больше доверять полиции после беспорядков
Общество
Во Франции мужчина впал в кому после ранения полицейским снарядом
Политика
Макрон допустил отключение соцсетей во Франции во время кризисов
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter