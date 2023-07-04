Макрон заявил, что пик беспорядков во Франции пройден

Президент Франции на встрече с мэрами муниципалитетов, пострадавших от беспорядков, в Елисейском дворце назвал «абсолютным приоритетом» восстановление порядка в стране. Вспыхнувшие на прошлой неделе волнения стали затихать

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пик беспорядков в стране пройден. Его слова приводит France 24.

Глава государства пригласил в Елисейский дворец 241 мэра муниципалитетов, пострадавших от волнений.

«Это возвращение к спокойствию надолго? Я буду осторожен, но пик того, что мы видели в предыдущие дни, пройден», — сказал он на встрече. Макрон назвал «абсолютным приоритетом» восстановление порядка.

Беспорядки в стране стали затихать, в ночь с 3 на 4 июля не произошло ни одного крупного инцидента, подтверждает BFMTV.

На прошлой неделе во французских городах, включая Париж и его пригороды, начались погромы и стычки с силовиками, после того как полицейский застрелил 17-летнего Наэля М., алжирца по происхождению, в парижском пригороде Нантер 27 июня.

Участники беспорядков поджигали мусорные баки, здания и автомобили, грабили магазины. По данным МВД, с 27 июня были задержаны 3490 человек. Подожжено около 5900 автомобилей, сожжено или повреждено около 1100 зданий, совершено около 270 нападений на полицейские участки или жандармерию, приводит данные министерства телеканал.

Макрону пришлось прервать участие в саммите ЕС в Брюсселе и срочно вернуться в Париж. Однако в стране не стали объявлять чрезвычайное положение, хотя работа общественного транспорта была приостановлена, а для пресечения беспорядков задействовали дополнительные силы и бронетехнику.