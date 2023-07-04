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Макрон заявил, что пик беспорядков во Франции пройден

Президент Франции Эмманюэль Макрон: пик беспорядков пройден
Президент Франции на встрече с мэрами муниципалитетов, пострадавших от беспорядков, в Елисейском дворце назвал «абсолютным приоритетом» восстановление порядка в стране. Вспыхнувшие на прошлой неделе волнения стали затихать
Фото: Pascal Rossignol / Reuters
Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пик беспорядков в стране пройден. Его слова приводит France 24.

Глава государства пригласил в Елисейский дворец 241 мэра муниципалитетов, пострадавших от волнений.

«Это возвращение к спокойствию надолго? Я буду осторожен, но пик того, что мы видели в предыдущие дни, пройден», — сказал он на встрече. Макрон назвал «абсолютным приоритетом» восстановление порядка.

Беспорядки в стране стали затихать, в ночь с 3 на 4 июля не произошло ни одного крупного инцидента, подтверждает BFMTV.

На прошлой неделе во французских городах, включая Париж и его пригороды, начались погромы и стычки с силовиками, после того как полицейский застрелил 17-летнего Наэля М., алжирца по происхождению, в парижском пригороде Нантер 27 июня.

Участники беспорядков поджигали мусорные баки, здания и автомобили, грабили магазины. По данным МВД, с 27 июня были задержаны 3490 человек. Подожжено около 5900 автомобилей, сожжено или повреждено около 1100 зданий, совершено около 270 нападений на полицейские участки или жандармерию, приводит данные министерства телеканал.

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Беспорядки во Франции после гибели подростка. Фоторепортаж
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Макрону пришлось прервать участие в саммите ЕС в Брюсселе и срочно вернуться в Париж. Однако в стране не стали объявлять чрезвычайное положение, хотя работа общественного транспорта была приостановлена, а для пресечения беспорядков задействовали дополнительные силы и бронетехнику.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
Франция беспорядки Эмманюэль Макрон

Встреча с
Игорем Шуваловым

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Есть ли в России длинные деньги?

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Экономика предложения — что это значит для России?
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