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Киев сообщил о возобновлении судоходства по каналу Дунай — Черное море

Проход судов с сельскохозяйственной продукцией по каналу Дунай—Черное море стал возможен после ухода российских войск со Змеиного, сообщили в Киеве. Москва объяснила вывод войск с острова «шагом доброй воли»
Фото: Vadim Ghirda / AP
Фото: Vadim Ghirda / AP

Судоходство по каналу Дунай — Черное море восстановлено после вывода российских войск с острова Змеиный, сообщает Администрация морских портов Украины.

В ведомстве заявили, что суда, перевозящие сельскохозяйственную продукцию, смогут использовать для транспортировки устье Быстрое.

Судоходный канал Дунай — Черное море расположен в Одесской области Украины и проходит по территории Дунайского биосферного заповедника. Он проложен по устьям Быстрое, Старостамбульское и Килийское в дельте Дуная. Длина судового хода по природным руслам рек составляет 172,36 км, протяженность искусственного морского подходного канала — 3,4 км. Проект является альтернативой судоходному Сулинскому каналу на территории Румынии, отмечает Focus.ua.

Змеиный — скалистый остров площадью 20,5 га в Черном море недалеко от Одессы. Он находится приблизительно на равном удалении от румынского города Сулина и украинского Вилково. Российские военные взяли остров под контроль 25 февраля, на следующий день после начала военной операции на Украине.

Что означает уход России с острова Змеиный
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Вид на остров Змеиный

Спустя четыре месяца, 30 июня, российское Минобороны объявило о выводе войск со Змеиного, назвав это «шагом доброй воли». Как пояснили в ведомстве, таким образом Россия решила показать, что не препятствует вывозу зерна с Украины.

Утром 7 июля украинская сторона сообщила, что установила на острове государственный влаг Украины; ВСУ опубликовали в Twitter кадры с флагом на острове. В тот же день Минобороны России заявило, что российские силы ударили по Змеиному после того, как на него высадились несколько украинских военных с флагом.

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Киев и страны Запада заявляют, что российская сторона не дает вывезти зерно с украинской территории, что, как предупреждает ООН, может привести к продовольственному кризису. Кремль отвергал обвинения и со своей стороны утверждал, что вывезти зерно невозможно, так как Украина заминировала определенные участки акватории Черного моря. Президент Владимир Путин считает, что кроме варианта вывоза зерна из украинских портов есть и «другие возможности» — «через Румынию, Дунай, последующее движение по Черному морю, через Польшу, Белоруссию, через порты Азовского моря». Он также предлагал
вывезти пшеницу через белорусскую территорию, назвав это «самым простым, легким и дешевым способом», но президент Украины Владимир Зеленский отверг этот вариант.

9 июля министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в ближайшее время ожидаются «некоторые события» в рамках вопроса транспортировки зерна, застрявшего из-за военных действий в украинских портах. Турция ранее решила взять на себя посредническую роль в решении проблем с поставками зерна с Украины.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Черное море судоходство канал Украина Военная операция на Украине
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