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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны обвинило ВСУ в минировании обочин в Днепропетровской области

Министерство обороны Российской Федерации
Министерство обороны Российской Федерации (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заминировали обочины дороги в Криворожском районе Днепропетровской области без уведомления местного населения. Об этом сообщил в субботу начальник Национального центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Криворожском районе Днепропетровской области боевики украинских вооруженных формирований заминировали обочины асфальтированной дороги между населенными пунктами Красный Под и Радушное, но об этом местное население умышленно не уведомлено», — сказал Мизинцев.

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Как заявил Мизинцев, он предупредил мировое сообщество и международные организации об этих действиях ВСУ, от которых могут пострадать мирные граждане.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Накануне российское Минобороны сообщило, что Совет безопасности Украины (СБУ) отправило 500 военных националистического батальона «Цунами» для проведения «карательных операций». 

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. В конце июня он говорил, что конечная цель операции — «освобождение» Донбасса и создание условий для гарантированной безопасности России. В начале июля глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил об «освобождении» Луганской народной республики.

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Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой и считает ее действия «агрессией». На Украине объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. Западные страны из-за спецоперации начали вводить санкции против России.

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С конца февраля Москва и Киев вели переговоры о мирном урегулировании, но в апреле они были приостановлены. Ответственность за прекращение диалога Россия возложила на Украину и западные страны.

Украинский президент Владимир Зеленский после этого говорил, что готов вернуться за стол переговоров в случае возвращения утраченных Киевом территорий. В Кремле заявляли, что Украина может добиться прекращения боевых действий менее чем за день, для этого нужно только приказать военным сложить оружие и выполнить условия Москвы.

Теги
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