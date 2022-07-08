Минобороны сообщило о планах СБУ по проведению рейдов в Николаеве

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и около 500 военных националистического батальона «Цунами» прибыли в Николаев для проведения «карательных рейдов» в отношении «пророссийски настроенных граждан», передает пресс-служба Минобороны России.

«Достоверно установлено, что по указанию западных кураторов украинскими властями отдан приказ провести карательные рейды в Николаеве с целью выявления и последующей публичной расправы над пророссийски настроенными гражданами, а также лицами, проявляющими недовольство политикой киевского режима», — говорится в сообщении.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Николаевская область находится на юге Украины. На западе она граничит с Одесской, на севере — с Кировоградской, а на востоке — с Днепропетровской и Херсонской областями.

В конце июня сотрудники СБУ задержали бывшего депутата городского совета Николаева, разработавшего концепцию Николаевской народной республики, которая в будущем должна была присоединиться к России. По данным ведомства, при обыске у мужчины изъяли документы, в которых говорилось, что в течение месяца область должна была перейти на русский язык, получить собственные герб, флаг и гимн, а после завершения спецоперации просить включить ее в состав России.

Как утверждают в СБУ, у задержанного также нашли «переписки с представителями спецслужб России». В случае успешного захвата Николаевской области российские спецслужбы пообещали мужчине одну из руководящих должностей в ННР, добавили в ведомстве.

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Российская военная операция на Украине началась 24 февраля. С того момента, по данным Минобороны России, были уничтожены 237 украинских самолетов, 137 вертолетов, 1488 беспилотников, 353 зенитных ракетных комплекса, 3964 танков и бронемашин, 730 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3112 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4076 единиц специальной военной автомобильной техники.