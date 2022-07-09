В ЛНР посмертно наградили Жириновского почетным знаком благодарности
Глава ЛНР Леонид Пасечник посмертно наградил почетным знаком «От благодарного народа ЛНР» основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Награда была передана нынешнему председателю ЛДПР Леониду Слуцкому во время его визита в Луганск, говорится в Telegram-канале партии.
«По завершении встречи Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому почетный знак Республики, присвоенный основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому посмертно за активную общественную и благотворительную поддержку граждан Донбасса, деятельное участие в восстановлении и развитии ЛНР», — говорится в сообщении.
Жириновский умер 6 апреля в больнице, куда попал с коронавирусом. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Проститься с покойным политиком приезжал президент Владимир Путин, а отпевал его патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Депутатский мандат Жириновского был передан Андрею Свинцову.
В начале июня основанному Жириновским Институту мировых цивилизаций было присвоено его имя. Также в честь политика намерены назвать одну из улиц Брянска. Его имя также хотят присвоить и одной из улиц Херсона, о чем в мае рассказал замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
В феврале 2018 года Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах журналистка Би-би-си Фарида Рустамова, опубликовавшая запись разговора с депутатом в его кабинете, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе. Они потребовали, чтобы думская комиссия по этике рассмотрела действия депутата.
Комиссия не нашла у него «поведенческих нарушений». Рустамова затем сообщила, что не ждала иного результата. Она уверена, что комиссия не стала изучать жалобу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел обвинения «данью моде» и попыткой «угнаться за той вакханалией, которая сейчас творится в Америке».