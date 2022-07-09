В ЛНР посмертно наградили Жириновского почетным знаком благодарности

Леонид Слуцкий и Леонид Пасечник (Фото: glava_lnr_info / Telegram)

Глава ЛНР Леонид Пасечник посмертно наградил почетным знаком «От благодарного народа ЛНР» основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Награда была передана нынешнему председателю ЛДПР Леониду Слуцкому во время его визита в Луганск, говорится в Telegram-канале партии.

«По завершении встречи Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому почетный знак Республики, присвоенный основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому посмертно за активную общественную и благотворительную поддержку граждан Донбасса, деятельное участие в восстановлении и развитии ЛНР», — говорится в сообщении.

Жириновский умер 6 апреля в больнице, куда попал с коронавирусом. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Проститься с покойным политиком приезжал президент Владимир Путин, а отпевал его патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Депутатский мандат Жириновского был передан Андрею Свинцову.

В начале июня основанному Жириновским Институту мировых цивилизаций было присвоено его имя. Также в честь политика намерены назвать одну из улиц Брянска. Его имя также хотят присвоить и одной из улиц Херсона, о чем в мае рассказал замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.