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В ЛНР посмертно наградили Жириновского почетным знаком благодарности

Леонид Слуцкий и Леонид Пасечник
Леонид Слуцкий и Леонид Пасечник (Фото: glava_lnr_info / Telegram)

Глава ЛНР Леонид Пасечник посмертно наградил почетным знаком «От благодарного народа ЛНР» основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Награда была передана нынешнему председателю ЛДПР Леониду Слуцкому во время его визита в Луганск, говорится в Telegram-канале партии.

«По завершении встречи Глава ЛНР Леонид Пасечник вручил лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому почетный знак Республики, присвоенный основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому посмертно за активную общественную и благотворительную поддержку граждан Донбасса, деятельное участие в восстановлении и развитии ЛНР», — говорится в сообщении.

Путин связал «пророчества» Жириновского с его знаниями
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Владимир Жириновский

Жириновский умер 6 апреля в больнице, куда попал с коронавирусом. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Проститься с покойным политиком приезжал президент Владимир Путин, а отпевал его патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Депутатский мандат Жириновского был передан Андрею Свинцову.

В начале июня основанному Жириновским Институту мировых цивилизаций было присвоено его имя. Также в честь политика намерены назвать одну из улиц Брянска. Его имя также хотят присвоить и одной из улиц Херсона, о чем в мае рассказал замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В феврале 2018 года Слуцкого обвинили в сексуальных домогательствах журналистка Би-би-си Фарида Рустамова, опубликовавшая запись разговора с депутатом в его кабинете, продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук и заместитель главного редактора телеканала RTVi Екатерина Котрикадзе. Они потребовали, чтобы думская комиссия по этике рассмотрела действия депутата.

Комиссия не нашла у него «поведенческих нарушений». Рустамова затем сообщила, что не ждала иного результата. Она уверена, что комиссия не стала изучать жалобу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел обвинения «данью моде» и попыткой «угнаться за той вакханалией, которая сейчас творится в Америке».

Теги
Владимир Жириновский ЛДПР ЛНР Леонид Слуцкий награждение Леонид Пасечник
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