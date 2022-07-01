Основанному Жириновским Институту мировых цивилизаций присвоили его имя
Институт мировых цивилизаций переименовали в Университет мировых цивилизаций имени Владимира Жириновского — основателя ЛДПР и учредителя вуза, сообщается на сайте партии.
«Владимир Вольфович Жириновский еще в далеком 1999 году основал Институт мировых цивилизаций. Благодаря поддержке с его стороны вуз стал одним из лучших в Москве. По заветам основателя студентам дают недорогое и качественное образование, общежитие, а также уникальную возможность практики и последующего трудоустройства в Государственную думу», — говорится в сообщении.
Целью вуза всегда было «развитие качественного и социально ориентированного образования», — отметил ректор Олег Слободчиков. «Студенты, преподаватели и сотрудники Университета мировых цивилизаций уверены, что учредитель, Владимир Вольфович Жириновский, гордится нами», — добавил он.
В партии также напомнили, что одну из улиц Брянска назовут в честь Жириновского и установят на ней мемориальную доску. Его имя присвоят и одной из улиц Херсона, о чем в мае рассказал замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Кроме того, на сайте ЛДПР сообщается, что кабинет и приемная Жириновского в Госдуме стали музеем, в котором «можно узнать и «пощупать» историю создания ЛДПР». Так, там представлено рабочее кресло политика из зала заседаний Думы, которое временно перенесли оттуда, а также «настоящие исторические артефакты», например накидка бывшего ливийского полковника Муаммара Каддафи — ее он подарил Жириновскому, когда приезжал в Москву.
В июне 2017-го, как сообщал РБК, Жириновский пожаловался на нехватку места для института, который, по его словам, ютится в одном помещении с центральным аппаратом партии, и просил президента Владимира Путина предоставить новое помещение в центре Москвы.
В ноябре 2019 года Институту мировых цивилизаций решили предоставить субсидию в размере 353 млн руб., увеличив ее почти в шесть раз. В 2020 году вуз отчитался о расходовании 369,7 млн руб. В прошлогоднем бюджете было заложено 513 млн руб. для него, а на 2022 год — 126 млн руб. Однако в ноябре 2021 года РБК писал, что на этот год институту решили выделить 400 млн руб.
Жириновский умер 6 апреля в больнице, куда попал с коронавирусом. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Проститься с покойным политиком приезжал президент Владимир Путин, а отпевал его патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Депутатский мандат Жириновского был передан Андрею Свинцову, а ЛДПР возглавил депутат Леонид Слуцкий.