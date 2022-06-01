Мандат Жириновского передали Андрею Свинцову

Андрей Свинцов (Фото: duma.gov.ru)

В связи со смертью Владимира Жириновского вакантный мандат депутата Государственный думы передан Андрею Свинцову, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК) в своем Telegram-канале.

«В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Государственной думы восьмого созыва Владимира Жириновского вакантный мандат передан Андрею Свинцову из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией ЛДПР (№1, региональная группа № 41)», — говорится в сообщении.

О смерти главы ЛДПР стало известно в начале апреля, причиной смерти стали осложнения коронавирусной инфекции. Утром 8 апреля патриарх Кирилл провел отпевание Жириновского в храме Христа Спасителя, позже в Колонном зале Дома союзов прошла гражданская панихида. Попрощаться с политиком приехал президент Владимир Путин. Жириновского похоронили на Новодевичьем кладбище.

Депутатские полномочия Жириновского были прекращены только в середине мая. После смерти Жириновского партию ЛДПР возглавил депутат Леонид Слуцкий.

Владимир Жириновский, умерший в возрасте 75 лет, был председателем Либерально-демократической партии России (ЛДПР, до 1992 года — ЛДПСС) с 1990 года, то есть с момента ее возникновения, и в течение долгих лет возглавлял партийную фракцию в Госдуме. В 1993 году впервые баллотировался в Госдуму, был депутатом всех ее созывов. Баллотировался в президенты России от либерал-демократов в 1991, 1996, 2000, 2008, 2012 и 2018 годах.

Андрей Свинцов ранее уже был депутатом Государственной думы. Он был членом парламента от ЛДПР с 2016 по 2021 год. На выборах осенью 2021 года ему не удалось пройти в Думу по партийному списку.