Путин связал «пророчества» Жириновского с его знаниями

Прогнозы Владимира Жириновского связаны с его знаниями и пониманием развития ситуации. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.

«Владимир Вольфович [Жириновский] был не просто выдающимся политическим деятелем нашей страны, а человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются. Они же не на голом месте, не на картах игральных выстроены, а на знаниях, на понимании развития ситуации», — сказал Путин.

Путин назвал Жириновского патриотом России, а ЛДПР — партией одного лидера. «Я исхожу из того, что у партии есть своя идеологическая платформа», — уточнил президент.

Жириновский умер 6 апреля в больнице, куда попал с коронавирусом. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Проститься с покойным политиком приезжал президент Владимир Путин, а отпевал его патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Депутатский мандат Жириновского был передан Андрею Свинцову.

В декабре 2021-го Жириновский, комментируя требования России к США и НАТО по безопасности, сравнил ситуацию с 1941 годом из-за войск у границы. «Или выполняют (российские требования. — РБК), или запускайте другой вариант. Но никогда больше не должно быть как 22 июня в четыре утра, пусть лучше будет 22 февраля в четыре утра — 2022 года», — сказал он.

Путин объявил о начале военной операции на Украине в ночь на 24 февраля.