Президент ФРГ Штайнмайер обсудил с Зеленским возможный визит в Киев

Франк-Вальтер Штайнмайер (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер провел телефонные переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским и обсудил с ним свой возможный визит в Киев, передает телеканал Die Welt со ссылкой на пресс-секретаря немецкого лидера.

«Штайнмайер заверил Зеленского в дальнейшей поддержке и поздравил его с [получением Украиной] статуса кандидата в члены ЕС», — сказано в сообщении телеканала.

Зеленский подтвердил в Twitter факт разговора и поблагодарил Штайнмайера за поддержку, в том числе в получении Украиной статуса кандидата. Он также добавил, что обсудил с немецким коллегой «усиление оборонной поддержки».

Штайнмайер собирался приехать на Украину в минувшем апреле вместе с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Визит должен был продемонстрировать «общеевропейскую солидарность» с Украиной. Однако в итоге немецкий политик не посетил Киев. Президент объяснил отказ от поездки тем, что украинские власти «не хотели» этого визита и он «не был готов» к подобной реакции.

Источники немецкой газеты Bild утверждали, что Киев отказался принимать Штайнмайера из-за «тесных связей» с Россией в последние годы и поддержки проекта газопровода «Северный поток-2», которую тот выражал.

Канцлер Германии Олаф Шольц после этого заявил, что решение украинских властей «вызывает раздражение», и подчеркнул, что со стороны Киева правильнее было бы принять президента ФРГ. 4 мая он дал интервью ZDF и сообщил, что не может приехать в Киев, пока там не побывает Штайнмайер. «То, что президента Федеративной Республики отказались приглашать, является проблемой. И это стоит на повестке. <...> Нельзя сказать: президент не может приехать», — говорил Шольц. При этом он обращал внимание, что Берлин оказывает Украине финансовую, военную помощь и может гарантировать безопасность.

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Однако уже 5 мая, через два дня после интервью Шольца, Штайнмайер поговорил по телефону с Зеленским. После этого в пресс-службе президента Германии сообщили, что оба лидера смогли преодолеть «раздражающие факторы» в отношениях двух стран и сочли разговор «очень важным».

После этого в середине июня Шольц посетил Киев. Его сопровождали премьер-министр Италии Марио Драги и президент Франции Эмманюэль Макрон. На встрече политики поддержали немедленное предоставление Украине статуса кандидата в ЕС.