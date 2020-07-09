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Политика ,  
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В ЛДПР оценили возможность исключения из партии хабаровского губернатора

Исключать главу Хабаровского края Сергея Фургала из ЛДПР не планируется. Ранее губернатора задержали по подозрению в организации убийств в составе ОПГ
Сергей Фургал
Сергей Фургал (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Исключить задержанного по подозрению в организации убийств бизнесменов губернатора Хабаровского края Сергея Фургала из ЛДПР может только высшее руководство партии. Об этом сообщил «РИА Новости» член координационного совета регионального отделения Захар Синяговский.

«Исключать не планируется. Такое решение может принять только высшее руководство партии, пока таких решений не поступало», — сказал он, пояснив, что региональное отделение партии работает в стандартном режиме и не планирует проводить собрания.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края
Общество
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Сергея Фургала задержали утром 9 июля. Следственный комитет объявил, что губернатора задержали по подозрению в причастности к работе организованной преступной группировки (ОПГ), которая действовала в регионе в 2004–2005 годах. В ведомстве указали, что в ближайшее время главе края предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Помимо Фургала фигурантами дела стали «четверо активных участников организованной группы», им уже предъявили обвинения и отправили их под арест.

По данным источников «РИА Новости» и ТАСС, губернатора доставят в Москву.

Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств
Политика
Фото: СК


Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, набрав во втором туре выборов почти 70% голосов и обойдя действующего губернатора-единоросса Вячеслава Шпорта. В начале 2000-х, когда действовала преступная группировка, о которой сообщил Следственный комитет, Фургал занимался бизнесом. Сначала он возглавлял фирму, торговавшую лесоматериалами, а затем компанию, занимавшуюся сбором лома черных металлов.

В 2005 году Фургала, который к тому времени стал членом ЛДПР, избрали депутатом заксобрания Хабаровского края, а через два года — депутатом Госдумы.

Авторы: Наталья Демченко, Виктория Полякова
При участии: Екатерина Костина
Теги: Сергей Фургал, ЛДПР, партия
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Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву
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Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края
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Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств
Политика
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