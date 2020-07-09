В ЛДПР оценили возможность исключения из партии хабаровского губернатора

Исключать главу Хабаровского края Сергея Фургала из ЛДПР не планируется. Ранее губернатора задержали по подозрению в организации убийств в составе ОПГ

Сергей Фургал (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Исключить задержанного по подозрению в организации убийств бизнесменов губернатора Хабаровского края Сергея Фургала из ЛДПР может только высшее руководство партии. Об этом сообщил «РИА Новости» член координационного совета регионального отделения Захар Синяговский.

«Исключать не планируется. Такое решение может принять только высшее руководство партии, пока таких решений не поступало», — сказал он, пояснив, что региональное отделение партии работает в стандартном режиме и не планирует проводить собрания.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Сергея Фургала задержали утром 9 июля. Следственный комитет объявил, что губернатора задержали по подозрению в причастности к работе организованной преступной группировки (ОПГ), которая действовала в регионе в 2004–2005 годах. В ведомстве указали, что в ближайшее время главе края предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Помимо Фургала фигурантами дела стали «четверо активных участников организованной группы», им уже предъявили обвинения и отправили их под арест.