Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

На видеозаписи главу региону освобождают от наручников и сажают в машину. Фургал с кем-то переговаривается.

Ранее 9 июня СК сообщил о задержании хабаровского губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей. Против него возбуждено уголовное дело. Фургал стал фигурантом дела об организованной преступной группе, действовавшей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Как полагает следствие, он был организатором покушения на убийство и убийства ряда бизнесменов. В ближайшее время губернатору предъявят обвинение, следователи будут просить суд об аресте подозреваемого.