Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 71,24 (-0,93) Инвестиции, 08 июл, 12:43
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 80,41 (-1,06) Инвестиции, 08 июл, 12:43
Кадыров назвал убитого в Вене жертвой иностранных спецслужб Политика, 04:08 Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Общество, 04:00 Совбез ООН не поддержал проект российской резолюции по Сирии Политика, 03:26 СК опубликовал фото задержания хабаровского губернатора Общество, 03:25 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 03:06 Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва Общество, 02:28 Хабаровского губернатора задержали по подозрению в организации убийств Политика, 01:59 Губернатора Петербурга освистали во время его речи на «Газпром-арене» Спорт, 01:51 В Казани загорелся склад "Казаньнефтепродукта" на площади 1,2 тыс. кв. м. Общество, 01:48 Посол в США отверг обвинения России в сговоре с талибами Политика, 01:17 Свет, камера, смартфон: как снять виральное видео РБК Стиль и Huawei, 01:03 В подмосковной Рузе река смыла несколько домов Общество, 00:43 США оштрафовали Amazon за поставки в Крым Политика, 00:41 Федун назвал Газизова новым гендиректором «Спартака» Спорт, 00:27
Общество ,  
0 

Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края

Следственный комитет России опубликовал на своем YouTube-канале видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

На видеозаписи главу региону освобождают от наручников и сажают в машину. Фургал с кем-то переговаривается.

Ранее 9 июня СК сообщил о задержании хабаровского губернатора по подозрению в организации убийств предпринимателей. Против него возбуждено уголовное дело. Фургал стал фигурантом дела об организованной преступной группе, действовавшей в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Как полагает следствие, он был организатором покушения на убийство и убийства ряда бизнесменов. В ближайшее время губернатору предъявят обвинение, следователи будут просить суд об аресте подозреваемого.

СК опубликовал фото задержания хабаровского губернатора
Общество

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, дело против Фургала завели после показаний ряда его предполагаемых сообщников. По данным СК, ранее были арестованы четверо участников ОПГ, им предъявлены обвинения.

«РИА Новости» в администрации региона сообщили, что пока не назначили временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края после задержания Фургала. Он был избран на этот пост в 2018 году.

Теги: Сергей Фургал, задержание
Материалы по теме
В Кабардино-Балкарии СК завел уголовные дела на двух адвокатов
Общество
Бизнесмена Анатолия Быкова обвинили в организации двойного убийства
Общество
Читайте на РБК Pro
Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными»
Тесты и протесты: как компании выявляют неэффективных сотрудников Тесты и протесты: как компании выявляют неэффективных сотрудников
«Люди становятся глупее»: Кьелл Нордстрем — о людях и компаниях будущего «Люди становятся глупее»: Кьелл Нордстрем — о людях и компаниях будущего
Коммуникация с командой в условиях кризиса: как избежать типичных ошибок Коммуникация с командой в условиях кризиса: как избежать типичных ошибок
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter