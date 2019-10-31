Росимущество выставило на торги наручные часы Никиты Белых за ₽500 тыс.

Торги состоятся 3 декабря, новая начальная цена часов Blancpain Aqua Lung составляет 469 766 руб. В сентябре их выставляли за 552,6 тыс. руб.: стоимость снизилась на 15%, или более 80 тыс. руб.

Никита Белых (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) повторно выставило на торги наручные часы бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, осужденного на восемь лет лишения свободы за взяточничество.

Как сообщается на сайте ведомства, речь идет о наручных часах Blancpaine Aqua Lung № 180/2005 Leman с корпусом серебристого цвета начальной стоимостью 469 766 руб. На сайте SwissChrono эта модель швейцарской марки продается за $11,7 тыс. (более 750 тыс. руб.).

Как уточнили ТАСС в управлении Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области, на торги, которые состоятся 3 декабря, выставят еще шесть часов Белых, среди которых Breguet за 464 тыс. руб. и Rolex, пять икон начальной стоимостью от 5 тыс. до 69 тыс. руб., тренажер и несколько книг (томик Канта, полное собрание сочинений Салтыкова-Щедрина, книги «Великорусские сказки Вятской губернии» 1915 года за 12,8 тыс. руб., а также «История вятской гимназии»).

В середине сентября Федеральная служба судебных приставов уже выставляла на публичные торги принадлежащее Белых имущество. Среди них были автомобиль Nissan Patrol 2011 года выпуска (901,7 тыс. руб.), наручные часы Blancpain Aqua Lung серебристого цвета в футляре (552,6 тыс. руб.) и Псалтырь 1779 года (2 тыс. руб.). Таким образом, начальная цена повторно принятых часов упала на 15% (на 82,9 тыс. руб.).