В Москве задержали адвоката из ОПГ по делу на 250 млн руб.

По версии следствия, юрист входил в группировку, члены которой обманом получали право на объекты столичного имущества и оформляли их в собственность на родственников или соучастников

Фото: СК РФ

В Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве задержан адвокат Сергей Щербаков, сообщает Следственный комитет. Его заподозрили в причастности к преступной группе, которая незаконно завладела имуществом госорганов.

Следствие считает, что Щербаков, обладая опытом работы и специальными познаниями, «неоднократно по заданию организаторов представлял интересы фактически умерших лиц, совершая действия по хищению объектов недвижимого имущества». СК намерен ходатайствовать о его аресте.

Всего, по данным ведомства, в Москве задержали шесть человек, которых ведомство называет участниками организованной группы московского предпринимателя Рафаэля Хамидуллина и адвоката Фаиля Садретдинова. Ранее Хамидуллину и Садретдинову предъявили обвинение в мошенничестве.

По версии СК, Садретдинов и Хамидуллин создали преступную группу «для совершения тяжких преступлений против собственности». Ее участники изготавливали поддельные документы и обманом приобретали право на объекты столичного имущества, оформляли их в собственность своих родственников или соучастников, а также похищали средства с расчетных счетов банковских вкладов. Ведомство оценило ущерб от их действий на сумму более 250 млн руб.

В ходе обысков силовики изъяли более 60 паспортов на имена пожилых граждан России, документы на квартиры и участки, принадлежащие госорганам и одиноким людям, а также печати и штампы. В отношении участников группы расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (несколько эпизодов мошенничества в особо крупном размере).