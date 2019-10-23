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Фургал для экономии захотел сократить пост хабаровского вице-губернатора

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал предложил сократить должность вице-губернатора для сохранения бюджетных средств. Такое заявление он сделал на первом выступлении перед избранными в сентябре депутатами законодательной думы региона, говорится в сообщении на сайте правительства Хабаровского края.

«Я предлагаю сократить должность вице-губернатора. Считаю это решение логичным и закономерным», — заявил Фургал. По его словам, это исключит дублирование функций, так как у должности вице-губернатора нет отраслевой направленности. Кроме того, так сократятся и траты на помощников вице-губернатора, добавил глава региона.

Фургал отметил, что за год в правительстве края уже сократили несколько руководящих должностей, функции которых дублировались. Эти меры уже позволили сохранить региону «порядка миллиарда бюджетных средств», добавил он.

Должность вице-губернатора Хабаровского края вакантна с осени 2018 года. Последним на этом месте работал Сергей Щетнев. Вакантным с прошлого года остается также пост заместителя главы региона — зампреда по вопросам внутренней политики.

Сергей Фургал вступил в должность губернатора Хабаровского края в сентябре прошлого года. В октябре прошлого года он ввел правила оценки кандидатов на замещение государственных должностей в правительстве региона. Теперь кандидаты на должности в правительстве получают работу по результатам теста, после создания программы развития отрасли и собеседования.

Теги: Хабаровский край, губернатор
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