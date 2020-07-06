В Госдуму внесли проект обращения к Турции из-за собора Святой Софии

Комитет Госдумы по международным делам подготовил проект обращения к Великому национальному собранию (парламенту) Турции из-за смены статуса собора и музея Святой Софии в Стамбуле. Проект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В тексте обращения говорится, что оно подготовлено «в связи с рассмотрением властями Турции чувствительного для наших граждан вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле». «Статус музея, который храмовый комплекс получил в 1935 году по решению первого Президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, позволил обеспечить доступ в храм максимальному числу людей, лично проявить уважение к духовному наследию и культурным традициям наших предков», — пишут авторы обращения.

Депутаты отмечают, что отношения между Россией и Турцией носят дружественный характер, но «поспешное изменение статуса» храма может нанести им ущерб.

«Просим наших коллег, депутатов Великого Национального Собрания Турции, всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию и призвать при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в Символ мира и межрелигиозного согласия», — говорится в заключении.

Проект обращения должен быть рассмотрен во вторник, 7 июля.