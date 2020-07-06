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В Госдуму внесли проект обращения к Турции из-за собора Святой Софии

Комитет Госдумы по международным делам подготовил проект обращения к Великому национальному собранию (парламенту) Турции из-за смены статуса собора и музея Святой Софии в Стамбуле. Проект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В тексте обращения говорится, что оно подготовлено «в связи с рассмотрением властями Турции чувствительного для наших граждан вопроса об изменении статуса храма-музея Святой Софии в Стамбуле». «Статус музея, который храмовый комплекс получил в 1935 году по решению первого Президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, позволил обеспечить доступ в храм максимальному числу людей, лично проявить уважение к духовному наследию и культурным традициям наших предков», — пишут авторы обращения.

Депутаты отмечают, что отношения между Россией и Турцией носят дружественный характер, но «поспешное изменение статуса» храма может нанести им ущерб.

«Просим наших коллег, депутатов Великого Национального Собрания Турции, всесторонне проанализировать складывающуюся ситуацию и призвать при принятии решения о статусе храма-музея Святой Софии в Стамбуле проявить мудрость и не подвергать ревизии решение основателя современной Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, которое на долгие годы превратило Святую Софию в Символ мира и межрелигиозного согласия», — говорится в заключении.

Проект обращения должен быть рассмотрен во вторник, 7 июля. 

Вернуть собору статус мечети предлагал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще весной 2019 года. 2 июля этого года Госсовет Турции обсудил возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Решение по этому поводу будет принято в течение следующих двух недель. 

Собор Святой Софии был построен в VI веке и долгое время оставался самым большим храмом в христианском мире. После падения Византийской империи собор был переделан в мечеть. С 1935 года здание по декрету основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка стало музеем. В 1985 году Софийский собор был включен в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Озабоченность действиями турецких властей уже выразил патриарх Кирилл. Он заявил, что возможное лишение храма статуса музея и превращение его в мечеть создает угрозу для всей «христианской цивилизации», а также для «духовности и истории» России. 

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Собор Святой Софии

Реакция на обсуждение возможности смены статуса храма была озвучена и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Турции следует учесть то, что собор Святой Софии в Стамбуле является объектом всемирного наследия и имеет значение не только как шедевр мировой архитектуры, но и несет «сакральную, духовную ценность».

Теги: Турция, Госдума
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